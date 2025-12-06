Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru "cormorani" - Antena Sport

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea Leeds United, în etapa a 15-a din Premier League. Liverpool a condus cu 2-0 şi 3-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dacă prima parte a meciului de Elland Road nu a adus goluri, acestea au început să vină în repriza secundă. În doar câteva minute de la reluare Hugo Ekitike a deschis scorul (min. 48) şi a pus pe tabelă o diferenţă de două goluri (min. 50). Gazdele au reuşit egalarea într-un interval de timp la fel de scurt. Calvert-Lewin a marcat din penalty, în minutul 73, pentru ca Anton Stach să egaleze două minute mai târziu.

Liverpool – Leeds 3-3! Campioana, egalată în minutul 90+6

Szoboszlai a readus în avantaj echipa oaspete, în minutul 80, însă Tanaka a dat lovitura în al şaselea minut de prelungire, aducând un scor egal pentru Leeds United, scor 3-3.

FC Liverpool a ajuns la 23 de puncte, care o plasează pe locul 8. Leeds United e a 16-a, cu 15 puncte.