Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru "cormorani" - Antena Sport

Egal dramatic pentru Liverpool! Campioana Angliei, egalată în minutul 90+6! Continuă criza pentru “cormorani”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 decembrie 2025, 21:50

Arne Slot, decepţionat, în Liverpool - Leeds 3-3 / Profimedia Images

Echipa campioană a Angliei, FC Liverpool a terminat la egalitate sâmbătă seara, în deplasare, scor 3-3, cu gruparea Leeds United, în etapa a 15-a din Premier League. Liverpool a condus cu 2-0 şi 3-2.

Dacă prima parte a meciului de Elland Road nu a adus goluri, acestea au început să vină în repriza secundă. În doar câteva minute de la reluare Hugo Ekitike a deschis scorul (min. 48) şi a pus pe tabelă o diferenţă de două goluri (min. 50). Gazdele au reuşit egalarea într-un interval de timp la fel de scurt. Calvert-Lewin a marcat din penalty, în minutul 73, pentru ca Anton Stach să egaleze două minute mai târziu.

Liverpool – Leeds 3-3! Campioana, egalată în minutul 90+6

Szoboszlai a readus în avantaj echipa oaspete, în minutul 80, însă Tanaka a dat lovitura în al şaselea minut de prelungire, aducând un scor egal pentru Leeds United, scor 3-3.

FC Liverpool a ajuns la 23 de puncte, care o plasează pe locul 8. Leeds United e a 16-a, cu 15 puncte.

1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
