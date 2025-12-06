Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii - Antena Sport

Gigi Becali a ajutat de-a lungul timpului mai mulţi oameni din fotbalul românesc, care aveau anumite probleme financiare, sau care aveau nevoie rapid de un tratament scump.
A fost cazul şi cu Florentin Petre, “rivalul” său de la Dinamo. Piticul a descoperit în 2014 că suferea de hepatita C, o boală infecţioasă a ficatului. Tratamentul costa 40.000 de euro, iar Becali nici n-a stat pe gânduri şi a plătit pentru ca dinamovistul să se trateze la timp.
Gigi Becali, gest uriaş pentru Florentin Petre
“Am fost foarte bolnav atunci. Cam în 2014. Nu mă simțeam bine deloc, îmi era foarte frig. Am fost să-mi fac analizele și mi-au ieșit mai proaste decât prima dată când mi-au descoperit hepatita. M-am speriat foarte tare. Am reluat tratamentul și m-am pus pe picioare. Nea Gigi a avut un rol foarte important.
(n.r. – Ai face orice pentru el?) Dacă-mi spune mâine că vrea să ia masa cu mine în cea mai îndepărtată zonă a planetei, merg cu el fără niciun fel de problemă, doar să nu mă pună antrenor la FCSB, pentru că n-o să merg niciodată. Aș face orice pentru el după gestul pe care el l-a făcut. M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele și o să-i mulțumesc mereu. De fiecare dată când merg la biserică îi mulțumesc pentru acest gest.
La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Ana Maria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la el, prin relația pe care o avea cu Gigi Becali, altfel trebuia să aștept mult și bine. Cam până în perioada asta trebuia să iau tratamentul. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu”, a spus Florentin Petre, citat de fanatik.ro.
Gigi Becali l-a ajutat şi pe Helmut Duckadam
Helmut Duckadam a trecut printr-o perioadă grea la finalul anilor 2000 şi a avut nevoie la acel moment de 20.000 de euro pentru o operaţie la umărul drept. Suma era mare pentru situaţua financiară a familiei Duckadam, dar Gigi Becali nu a stat pe gânduri.
După ce a aflat din presă că Eroul de la Sevilla se află într-o situaţie delicată, omul de afaceri a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe fostul mare portar. Chiar Alexandra Duckadam e cea care a dezvăluit gestul făcut de finanţatorul de la FCSB.
“Da, Gigi Becali l-a ajutat cu o operație în 2009, înainte de a veni el la Steaua. Spun Steaua pentru că atunci era Steaua, ulterior a devenit FCSB, că nici nu mai știi cum să spui să nu superi pe nimeni. Avea nevoie de o intervenție la artera subclavicular dreapta, unde avusese acea operație în 1986 și care costa niște bani. Urma să fie făcută la Timișoara de un medic austriac care venea acolo.
Noi, pe vremea aia, la doi ani de la căsnicie eram nici în cal, nici în căruță. Vai de mama noastră! Și domnul Becali a auzit că are nevoie de această operație, Helmut nu a apelat la dânsul. A auzit și l-a sunat: «Helmut, am auzit că ai nevoie de operație și costă. Păi tu nu mă suni pe mine?».
Știm cu toții cum abordează lucrurile domnul Becali. «Da, am nevoie să fac această operație». «Păi și care e problema? Îți dau eu banii necesari». Și într-adevăr așa a fost. De aceea, Helmut i-a fost recunoscător tot timpul domnului Becali. O dată pentru banii oferiți pentru a face acea operație, apoi pentru perioada cât a fost aici la echipă”, a spus Alexandra Duckadam, citată de prosport.ro.
