Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii - Antena Sport

Gigi Becali a ajutat de-a lungul timpului mai mulţi oameni din fotbalul românesc, care aveau anumite probleme financiare, sau care aveau nevoie rapid de un tratament scump.

A fost cazul şi cu Florentin Petre, “rivalul” său de la Dinamo. Piticul a descoperit în 2014 că suferea de hepatita C, o boală infecţioasă a ficatului. Tratamentul costa 40.000 de euro, iar Becali nici n-a stat pe gânduri şi a plătit pentru ca dinamovistul să se trateze la timp.

Gigi Becali, gest uriaş pentru Florentin Petre

“Am fost foarte bolnav atunci. Cam în 2014. Nu mă simțeam bine deloc, îmi era foarte frig. Am fost să-mi fac analizele și mi-au ieșit mai proaste decât prima dată când mi-au descoperit hepatita. M-am speriat foarte tare. Am reluat tratamentul și m-am pus pe picioare. Nea Gigi a avut un rol foarte important.

(n.r. – Ai face orice pentru el?) Dacă-mi spune mâine că vrea să ia masa cu mine în cea mai îndepărtată zonă a planetei, merg cu el fără niciun fel de problemă, doar să nu mă pună antrenor la FCSB, pentru că n-o să merg niciodată. Aș face orice pentru el după gestul pe care el l-a făcut. M-a salvat într-un moment foarte greu al vieții mele și o să-i mulțumesc mereu. De fiecare dată când merg la biserică îi mulțumesc pentru acest gest.

La momentul acela, tratamentul era foarte scump, undeva la 30-40 de mii de euro. Cine să-ți dea cadou atâția bani? Un rol important l-a avut Ana Maria Prodan. Ea m-a ajutat să ajung la el, prin relația pe care o avea cu Gigi Becali, altfel trebuia să aștept mult și bine. Cam până în perioada asta trebuia să iau tratamentul. Hepatita mea nu era atât de gravă, era undeva de gradul doi și trebuia să aștept, dar nea Gigi m-a salvat mai repede decât preconizam eu”, a spus Florentin Petre, citat de fanatik.ro.