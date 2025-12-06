Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a "zdrobit-o" pe Como: "Meci pregătit perfect" - Antena Sport

Închide meniul
Nota primită de Cristi Chivu, după ce Inter a “zdrobit-o” pe Como: “Meci pregătit perfect”

Andrei Nicolae Publicat: 6 decembrie 2025, 21:47

Cristi Chivu și Lautaro Martinez, în timpul meciului dintre Inter și Como / Profimedia

Reacția presei din Italia nu a întârziat să apară după ce Inter a învins-o la scor pe Como cu scorul de 4-0. Cristi Chivu a fost analizat de jurnaliștii de la Tutto Mercato Web, care i-au acordat nota 7,5 pentru cum a pregătit partida de pe Giuseppe Meazza.

Presa din “cizmă” nu a ezitat să aducă în discuție cum atât antrenorul român, cât și Cesc Fabregas, omologul său de la Como, au fost pe lista lui Inter după ce Simone Inzaghi a plecat de la “nerazzurri”. Jurnaliștii au scris cum Chivu le-a “dat peste nas” celor care considerau că tehnicianul iberic ar fi trebuit să vină în locul său pe Giuseppe Meazza.

Cristi Chivu, lăudat de presa din Italia după Inter – Como

Cristian Chivu 7,5 – Un meci, cu siguranță, nu înseamnă nimic și este încă mult prea devreme pentru a trage orice concluzie, dar el, între timp, răspunde celor care susțineau că Fabregas era soluția cea mai bună pentru Inter în vară.

Meci pregătit perfect, Como a fost zdrobită. Acum se bucură de o noapte singur în fruntea clasamentului“, au scris cei de la tuttomercatoweb.com, care l-au notat pe Fabregas cu 5.

În urma victoriei obținute în fața lui Como, Inter a urcat provizoriu pe “fotoliul” de lider în Serie A. “Nerazzurrii” pot fi “detronați” de Napoli, care joacă mâine derby-ul cu Juventus, dar și de AC Milan, care o întâlnește luni în deplasare pe Torino.

Inter are 30 de puncte, în timp ce cele două rivale care o urmează au câte 28.

1 EXCLUSIVMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă 2 VIDEOMax Verstappen, pole în cursa Marelui Premiu din Abu Dhabi! Norris, pe 2 în calificări, Piastri, pe 3! 3 VideoLando Norris l-a evitat în ultima secundă pe Verstappen: “Ce face omul ăsta? Era să ne lovim” 4 Românul celebru care a dezvăluit suma de bani cu care Gigi Becali l-a ajutat într-un moment critic al vieţii 5 VIDEOTragerea la sorţi a grupelor World Cup 2026 | România a aflat cu cine poate juca. Cum arată toate grupele 6 Dan Petrescu a dat-o în judecată pe Rapid. Motivul uluitor din spatele deciziei
