FCSB - Dinamo, LIVE TEXT (20:30). Derby „de foc” pe Arena Națională, cu absențe importante la ambele formații. Echipele probabile - Antena Sport

FCSB – Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din Liga 1, se va disputa azi, de la ora 20:30, și va fi în format live text pe as.ro și în aplicația AntenaSport. Campioana țintește victoria pentru a se apropia de play-off.
FCSB ocupă locul nouă în Liga 1, cu 24 de puncte, înaintea confruntării cu marea rivală. Roș-albaștrii sunt la două puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Farul.
FCSB – Dinamo, LIVE TEXT (20:30)
FCSB a învins-o în ultima etapă chiar pe Farul, la Ovidiu, scor 2-1. La mijlocul săptămânii, campioana a fost umilită de UTA în a doua etapă a grupelor Cupei României, scor 0-3, într-un meci în care și-a menajat titularii.
FCSB nu se va putea baza, la meciul cu Dinamo, pe Daniel Bîrligea. Atacantul s-a accidentat după partida cu Steaua Roșie Belgrad și ar putea să stea „pe bară” până la finalul lui 2025. De asemenea, și David Miculescu este incert pentru duelul de pe Arena Națională.
De cealaltă parte, Dinamo ocupă locul trei în Liga 1, înaintea duelului cu FCSB. „Câinii” au 34 de puncte și în ultima rundă au învins-o la limită pe Oțelul, scor 1-0, unicul gol al meciului fiind marcat de Cătălin Cîrjan. În etapa de Cupă, trupa lui Zeljko Kopic a remizat în deplasare cu Farul, scor 0-0.
Meciul tur dintre cele două mari rivale a fost unul spectaculos, cu nu mai puțin de șapte goluri marcate. Dinamo s-a impus cu 4-3, Danny Armstrong reușind un hat-trick, la fel ca Florin Tănase.
Totuși, Zeljko Kopic nu se va putea baza pe cel care a marcat trei goluri în meciul tur, scoțianul fiind accidentat. Nici Alexandru Musi, un alt titular de bază al lui Dinamo, nu e apt pentru duelul cu fosta lui echipă.
Echipele probabile:
- FCSB – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Tănase – Cisotti, Olaru, Stoian – Thiam
- Dinamo – Epassy – Ikoko, Boateng, Stoinov, Opruț – Cîrjan, Gnahore, Kyriakou – Milanov, Karamoko, Caragea
