Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate
Video

Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate

E de 10 și la școală și la karate! Un puști a fost șef de promoție la școală și tocmai a devenit primul român din istorie, campion european la juniori.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe

Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe

Jurnal Antena Sport | O campioană mondială la culturism, la Chefi la cutiţe
Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii "au furat startul" şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii "au furat startul" şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului

Jurnal Antena Sport | Dinamoviştii "au furat startul" şi le-au oferit cadouri pentru 8 martie fanelor Rapidului
Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate

Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate

Jurnal Antena Sport | Cu burta pe carte şi pe karate
Jurnal Antena Sport | Sus paharul pentru fotbal

Jurnal Antena Sport | Sus paharul pentru fotbal

Jurnal Antena Sport | Sus paharul pentru fotbal
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie
22:48
“Ne-am ocupat, am vorbit cu domnul Şucu” Anunţul lui Angelescu după ce Keita a fugit de la locul accidentului!
22:45
Kader Keita n-a scăpat după ce a fugit de la locul accidentului! Fotbalistul Rapidului a fost reţinut
22:29
Reacţia lui Rodrygo după ce a aflat că va rata Cupa Mondială din 2026!
22:13
Ianis Hagi, integralist în Alanyaspor – Galatasaray 1-2. Ce șanse are echipa românilor să meargă mai departe
22:03
FotoNaţionala de fotbal feminin, debut cu dreptul în drumul spre Mondial. Eva Nicolescu a cântat imnul României
22:00
LIVE SCOREComo – Inter 0-0. Duel tare între Fabregas şi Chivu în semifinalele Cupei Italiei
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Condiţia pe care Adrian Ilie i-a pus-o lui Gigi Becali pentru a veni la FCSB: “Doar aşa îl ajut” 4 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 5 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 6 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi