Jose Mourinho, reîntâlnire de senzaţie cu omul alături de care a câştigat Cupa UEFA şi Liga Campionilor! - Antena Sport

Video Jose Mourinho, reîntâlnire de senzaţie cu omul alături de care a câştigat Cupa UEFA şi Liga Campionilor!

Jose Mourinho (63 de ani) s-a reîntâlnit la meciul cu Gil Vicente cu César Peixoto (45 de ani), alături de care a câştigat Cupa UEFA şi Liga Campionilor. César Peixoto e în prezent antrenorul lui Gil Vicente. Peixoto a fost jucător în echipa de senzaţie cu care Porto, cu Mourinho pe bancă, a reuşit să câştige Cupa UEFA în 2003, apoi, în sezonul următor, în 2004, Liga Campionilor. Mourinho l-a îmbrăţişat pe César Peixoto înainte de startul meciului Gil Vicente – Benfica, partidă transmisă în direct în AntenaPLAY.