Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor - Antena Sport

Nu doar băieţii sunt cu ochii pe Mondial. Şi fetele din naţională au poftă mare de calificare. România fetelor începe drumul spre Cupa Mondială din Brazilia acasă, cu Moldova! Iar emoţiile sunt mari.
Cu Moldova şi Cipru se luptă fetele din naţională, ca să prindă play-off-ul pentru Mondial. Primul meci e acasă, cu Moldova!
“Am avut foarte multe meciuri împotriva echipei din Moldova, ştiu sigur că avem mult mai multe victorii şi asta ne încarcă mereu când le întâlnim”, a declarat Ştefania Vătafu pentru AntenaSport.
“E şi motto-ul ăla cu «Basarabia e România» şi e un sentiment aparte”, ne-a spus Cosmina Roşu.
După Moldova, fetele îşi fac bagajele pentru Cipru.
Reporter: Ce nu îți lipsește niciodată din bagaj când pleci într-o deplasare cu naționala?
Ana Vlădulescu: Trusa mea de baie nu îmi lipseşte niciodată!
Ştefania Vătafu: În afară de ghete şi apărători… laptopul
România a nimerit bine în grupa de calificare la Mondial, cu două dintre cele mai bune bucătării din lume. Cea din Moldova şi cea din Cipru.
Reporter: Care este gustul românesc care bate orice delicatesă străină pentru tine?
Ana Vlădulescu: Sarmalele
Antonia Bratu: Sarmalele bunicii mele
Ştefania Vătafu: Carnea la garniţă, cu mămăliguţă
