Naţionala de fotbal feminin speră şi ea să se califice la Campionatul Mondial, ca şi cea a băieţilor - Antena Sport

Nu doar băieţii sunt cu ochii pe Mondial. Şi fetele din naţională au poftă mare de calificare. România fetelor începe drumul spre Cupa Mondială din Brazilia acasă, cu Moldova! Iar emoţiile sunt mari.

Cu Moldova şi Cipru se luptă fetele din naţională, ca să prindă play-off-ul pentru Mondial. Primul meci e acasă, cu Moldova!

“Am avut foarte multe meciuri împotriva echipei din Moldova, ştiu sigur că avem mult mai multe victorii şi asta ne încarcă mereu când le întâlnim”, a declarat Ştefania Vătafu pentru AntenaSport.

“E şi motto-ul ăla cu «Basarabia e România» şi e un sentiment aparte”, ne-a spus Cosmina Roşu.

După Moldova, fetele îşi fac bagajele pentru Cipru.