AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie
Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 16:51

Gigi Becali, în timpul unui interviu / Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi ce a declarat Adrian Ilie despre propunerea lui Gigi Becali de a veni la FCSB.

AntenaSport Update 3 martie

1. Propunerea lui Adrian Ilie

Adrian Ilie a anunţat că vine la FCSB cu o singură condiţie: să fie lăsat să se ocupe doar de departamentul de scouting. “Doar aşa îl voi ajuta pe Gigi Becali”, a spus “Cobra”.

2. Piţurcă l-a taxat pe Becali

Victor Piţurcă a dezvăluit motivul pentru care Gigi Becali nu îşi aduce un antrenor consacrat: “Mi-a zis că vrea să se distreze”, a spus “Piţi”.

3. Echipa starurilor

Pe as.ro vezi cum arată Dream Team-ul de la World Cup 2026. Mai sunt 100 de zile până când turneul începe live în Universul Antena.

Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"Românii repatriaţi din Egipt, furioşi că şi-au plătit biletele. "450 de euro pentru un bilet"
4. Şumudică, gata să semneze

Marius Şumudică e dorit în continuare pe banca lui Al-Okhdood, chiar dacă echipa e la retrogradare în Arabia Saudită: “Am contractul pe masă să semnez”, a spus “Şumi”.

5. Adversarele româncelor

Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele de la Indian Wells. La ultima participare la turneul din California, “Sori” o va înfrunta în primul tur pe Tatjana Maria.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

