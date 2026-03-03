AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 3 martie, de pe as.ro.
Pe as.ro vezi ce a declarat Adrian Ilie despre propunerea lui Gigi Becali de a veni la FCSB.
AntenaSport Update 3 martie
1. Propunerea lui Adrian Ilie
Adrian Ilie a anunţat că vine la FCSB cu o singură condiţie: să fie lăsat să se ocupe doar de departamentul de scouting. “Doar aşa îl voi ajuta pe Gigi Becali”, a spus “Cobra”.
2. Piţurcă l-a taxat pe Becali
Victor Piţurcă a dezvăluit motivul pentru care Gigi Becali nu îşi aduce un antrenor consacrat: “Mi-a zis că vrea să se distreze”, a spus “Piţi”.
3. Echipa starurilor
Pe as.ro vezi cum arată Dream Team-ul de la World Cup 2026. Mai sunt 100 de zile până când turneul începe live în Universul Antena.
4. Şumudică, gata să semneze
Marius Şumudică e dorit în continuare pe banca lui Al-Okhdood, chiar dacă echipa e la retrogradare în Arabia Saudită: “Am contractul pe masă să semnez”, a spus “Şumi”.
5. Adversarele româncelor
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele de la Indian Wells. La ultima participare la turneul din California, “Sori” o va înfrunta în primul tur pe Tatjana Maria.
