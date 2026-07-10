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Jurnal Antena Sport | Dulce revedere

Surpriză emoționantă la sosirea FCSB-ului din cantonamentul din Olanda. Fetițele l-au făcut pe Vali Crețu să uite de toate greutățile din cantonament

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