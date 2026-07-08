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Spania – Belgia LIVE VIDEO (vineri, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel pentru semifinalele Campionatului Mondial

Dan Roșu Publicat: 8 iulie 2026, 14:22

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Spania – Belgia LIVE VIDEO (vineri, 22:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Duel pentru semifinalele Campionatului Mondial

Lamine Yamal, în tricoul Spaniei - Getty Images

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Spania şi Belgia se întâlnesc în al doilea sfert de finală al Campionatului Mondial 2026. Meciul de pe Los Angeles Stadium se va disputa vineri, de la ora 22:00, live pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

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Spania este singura echipă de la această ediţie de Mondiale care nu a încasat încă niciun gol, chiar dacă a disputat deja cinci meciuri. După 0-0 cu Capul Verde, au urmat patru victorii, 4-0 cu Arabia Saudită, 1-0 cu Uruguay, 3-0 cu Austria şi 1-0 cu Portugalia.

Spania – Belgia LIVE VIDEO, în sferturile Campionatului Mondial

De partea cealaltă, dracii roşii nu au avut un traseu la fel de convingător: după două egaluri, 1-1 cu Egipt şi 0-0 cu Iran, Belgia a trecut de Noua Zeelandă cu 5-1 şi şi-a câştigat grupă. A urmat un 3-2 după prelungiri cu Senegal şi o victorie pe care multă lume şi-a dorit-o, 4-1 cu SUA.

Aceasta va fi a 14-a întâlnire directă dintre cele două echipe, fiind înregistrate şapte victorii pentru Spania, trei pentru Belgia şi trei rezultate de egalitate.

De notat e că Furia Roja a câştigat ultimele cinci meciuri cu Belgia, având un golaveraj spectaculos, 13-1. Cel mai sever succes i-a aparţinut tot Spaniei, un 5-0 în 2009.

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Recordul lui Romelu Lukaku

Romelu Lukaku a setat o premieră istorică la Cupa Mondială după ce a reușit să marcheze în duelul din optimile de finală dintre Statele Unite ale Americii și Belgia, încheiat cu scorul de 4-1 pentru “dracii roșii”.

Golgheterul all-time al naționalei Belgiei a devenit primul jucător care reușește să înscrie în trei meciuri din postura de rezervă la aceeași Cupă Mondială. Recordul precedent era împărțit de Roger Milla, Rudi Voller și Andre Schurrle, care au făcut acest lucru în doar două partide.

Spania – Belgia | Echipele probabile

  • Spania (4-2-3-1): Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Pedri, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal
  • Belgia (4-2-3-1): Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, De Cuyper – Vanaken, Tielemans – Doku, De Bruyne, Trossard – De Ketelaere.
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