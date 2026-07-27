Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Un român e pe urmele liderului din Formula 1, Kimi Antonelli. David Cristofor a plecat din pole-position la Formula 4 din Italia.
Un român e pe urmele liderului din Formula 1, Kimi Antonelli. David Cristofor a plecat din pole-position la Formula 4 din Italia.
Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în ItaliaJurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreaptaJurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru RomâniaJurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România
Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturorJurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor
Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de doritJurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit