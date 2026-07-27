Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Video

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia

Un român e pe urmele liderului din Formula 1, Kimi Antonelli. David Cristofor a plecat din pole-position la Formula 4 din Italia.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia

Jurnal Antena Sport | E pe cai mari în Italia
Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta

Jurnal Antena Sport | Nu ne mai trageţi pe dreapta
Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România

Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România

Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România
Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor

Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor

Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor
Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit

Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit

Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit