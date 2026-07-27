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Jurnal Antena Sport | Un român e deasupra tuturor

România nu a prins Mondialul american, dar se laudă cu campionul lumii la fotbalul virtual! Răzvan Puiu a cucerit trofeul la Paris și a pus mâna pe premiul carierei, după succesul din Franța.

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