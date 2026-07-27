Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit
Lui Anderson Ceara i-a mai trecut supărarea pe FCSB, care i-a refuzat transferul după testele medicale. Brazilianul spune că nu are nimic și duce fără probleme 90 de minute în fiecare meci.
Lui Anderson Ceara i-a mai trecut supărarea pe FCSB, care i-a refuzat transferul după testele medicale. Brazilianul spune că nu are nimic și duce fără probleme 90 de minute în fiecare meci.
Jurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de doritJurnal Antena Sport | Comunicarea a lăsat de dorit
OFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansatOFICIAL | Golul lui Sidny Lopes Cabral cu Argentina, cel mai frumos de la Mondial! Ce reuşite a devansat
Jurnal Antena Sport | Fanii dau năvalăJurnal Antena Sport | Fanii dau năvală
Jurnal Antena Sport | Tot mai sus!Jurnal Antena Sport | Tot mai sus!
Dezastru pentru Oscar Piastri! Pilotul McLaren a abandonat în cursa Marelui Premiu al UngarieiDezastru pentru Oscar Piastri! Pilotul McLaren a abandonat în cursa Marelui Premiu al Ungariei