Andrei Cordea a depus memoriu la FRF. „Asta este între mine și club”

Situaţia financiară la CFR Cluj este critică, iar unul dintre fotbaliştii care şi-au depus memorii este şi Andrei Cordea.
În cazul în care nu-şi încasează salariile restante, Cordea devine liber de contract şi se poate transfera.
”Sunt fotbalist profesionist. Cât timp îmbrac tricoul acestei echipe voi da tot ceea ce am mai bun. Sufăr alături de toată lumea. Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine.
Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine”, a spus Cordea, la conferința dinaintea meciului CFR Cluj – FC Voluntari.
Meciul dintre cele CFR și Voluntari este programat pe 27 iulie (luni), de la 18:30.
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