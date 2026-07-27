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Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 9:56

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Decizia luată de Antonio Folha după ce jucătorii au depus memorii și CFR Cluj e în colaps financiar
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CFR Cluj revine pe teren propriu în etapa a doua a Ligii 1, unde va primi vizita celor de la FC Voluntari, luni, de la ora 18:30. Înaintea partidei, antrenorul Antonio Folha a abordat subiectul problemelor financiare cu care se confruntă clubul și a vorbit despre relația pe care o are cu patronul Neluțu Varga.

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Tehnicianul portughez a explicat că există o comunicare constantă între staff, conducere și patron, însă a precizat că nu a primit nicio garanție privind rezolvarea situației financiare. Dacă pleacă? El a spus că „merge înainte” cu CFR Cluj.

„De când am venit aici am avut o comunicare foarte bună cu Cadu, cu Cipri Deac, cu toţi oamenii de aici. Am vorbit mereu cu ei. Sunt sigur că ei vorbesc mai departe cu patronul. Nu mi s-a făcut nicio promisiune. Comunicăm foarte bine şi asta e tot ce ştiu. Mergem înainte”, a declarat Antonio Folha în conferința de presă premergătoare meciului.

Antonio Folha: „Noii jucători ne vor oferi mai multe soluții”

Antrenorul CFR-ului a vorbit și despre situația noilor transferuri.

„Jucătorii care au venit ne vor oferi mai multe soluţii. Mai avem însă un antrenament şi după aceea vom decide cine va intra şi cine nu în echipa de start. Obiectivul pentru acest meci este, la fel ca la fiecare meci, să fim cât putem fi de competitivi şi să încercăm să câştigăm”, a afirmat antrenorul portughez.

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