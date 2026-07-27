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Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 12:41

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Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători

Mihai Rotaru, într-o conferinţă de presă - Sport Pictures

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Filipe Coelho încă așteaptă transferuri la Universitatea Craiova, iar Mihai Rotaru poate aduce foarte repede doi fotbaliști nigerieni, anunță 3minute.net.

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Mihăiță Pleșan a găsit doi fotbaliști nigerieni, în ultima lui călătorie. Agentul îi propune pe cei doi la Universitatea Craiova, unde a mai adus jucători precum Mora, Maldonado sau Paradela. Relația lui cu șefii clubului a rămas una bună, chiar dacă impresarul nu mai colaborează cu Ștefan Baiaram. Fostul căpitan al trupei din Bănie a văzut la treabă nu mai puțin de 1.500 de jucători, în Nigeria.

„Umblu foarte mult. Încerc să găsesc jucători pe care îi îi aleg eu, jucători pe care să îi reprezint și în care cred. De exemplu, acum am văzut 1.500 de jucători în Nigeria. Mi-am ales doar 2 din acești 1.500 de jucători. Acum, la Craiova, sunt în jur de 40 de academii de fotbal. Românii sunt foarte pretențioși. Este cea mai mare problemă pe care o întâlnesc eu. O spun cu părere de rău. Eu îmi doresc foarte mult să ajut jucătorii români, dar sunt foarte capricioși și de adaptează foarte greu. Din păcate, suntem crescuți prost. Noi nu crește campioni.

Noi creștem supuși și mofturoși. Iar o să zică lumea că eu sunt foarte critic și foarte rău, dar ceea ce se întâmplă în România, la nivel de școli de jucători, nu ajută fotbalul românesc. Rar vin jucători valoroși în România. Sunt întâmplări, cum este Mora. Este o excepție. Asta se poate întâmpla rar. Nu ne permitem să dăm mulți bani pe jucători. Dacă eliminăm echipele care sun ok din punct de vedere financiar, în Liga 1, celelalte echipe cumpără străini și nu promovează români. Promovează, mă, un jucător de 16-17 ani. Poți să îți scoți banii dacă joacă un an”, a declarat Mihăiță Pleșan, la DigiSport.

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