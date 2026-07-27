Decizia luată de Al-Hamlawi înainte de Levski Sofia. Cu ofertă pe masă, atacantul surprinde fanii Craiovei

Universitatea Craiova ar putea primi o veste importantă înaintea returului cu Levski Sofia, din turul al doilea preliminar al UEFA Champions League. Atacantul Assad Al-Hamlawi, indisponibil din cauza unei accidentări, își dorește să fie alături de echipă la meciul de miercuri și va încerca să revină la antrenamente chiar marți, cu o zi înaintea confruntării decisive.

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Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, internaționalul palestinian va efectua un test înaintea ultimei ședințe de pregătire, iar dacă va primi undă verde din partea staffului medical, ar putea fi inclus în lot. Chiar dacă nu va fi apt pentru un loc în primul „11”, Al-Hamlawi speră să poată reprezenta o soluție de pe banca de rezerve.

În paralel cu recuperarea sa, atacantul continuă să fie unul dintre cei mai curtați jucători ai Universității Craiova. Interesul celor de la Pyramids FC s-a menținut, iar clubul egiptean i-a propus fotbalistului un contract valabil pe trei sezoane.

Oferta este una impresionantă din punct de vedere financiar. Al-Hamlawi ar urma să încaseze un salariu de 1,2 milioane de dolari pe sezon, ceea ce înseamnă un total de 3,6 milioane de dolari până la finalul contractului, fără a fi incluse eventualele bonusuri de performanță.