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Jurnal Antena Sport | Ţin steagul sus pentru România

Canotajul se ține tare, iar viitorul sună bine. Românii s-au întors cu medalii și de la Mondialul sub 23 de ani și au sărbătorit în mod inedit.

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