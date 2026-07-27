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S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF

Radu Constantin Publicat: 27 iulie 2026, 13:27

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S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF

Lorenzo Biliboc și Andrei Cordea, la CFR Cluj/ Sport Pictures

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Situația financiară de la CFR Cluj continuă să provoace tensiuni, iar mai mulți jucători au de recuperat sume importante din salarii. Printre aceștia se numără Andrei Cordea și Karlo Muhar, care, potrivit Digi Sport, au de încasat împreună aproximativ 380.000 de euro.

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Andrei Cordea are restanțe în valoare de 80.000 de euro, reprezentând trei salarii și un bonus, în timp ce Karlo Muhar ar avea de primit aproximativ 300.000 de euro. În cazul în care salariile restante nu vor fi achitate, Cordea ar putea deveni liber de contract.

Înaintea meciului dintre CFR Cluj și FC Voluntari, extrema ardelenilor a vorbit despre situația sa contractuală.

„Sunt fotbalist profesionist. Cât timp îmbrac tricoul acestei echipe voi da tot ceea ce am mai bun. Sufăr alături de toată lumea. Nu-mi priește această situație. Sper să fie bine”, a declarat Andrei Cordea.

Fotbalistul a confirmat că așteaptă soluționarea memoriului depus împotriva clubului, însă este încrezător că situația se va rezolva pe cale amiabilă.

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„Aștept să se clarifice lucrurile cu memoriul meu. Asta este între mine și club. Cu siguranță se vor găsi soluții cum s-au găsit și până acum. O să fie bine”, a mai spus Cordea.

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