Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2

FCSB a reuşit să se impună împotriva celor de la Csikszereda, 2-0, în deplasare, iar al doilea gol al partidei a fost marcat de Dennis Politic, jucător titularizat în confruntarea de la Miercurea Ciuc.

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Formaţia bucureşteană este pe primul loc în Liga 1 cu două victorii din două posibile şi un golaveraj excelent, 4 goluri marcate şi 0 primite.

Gigi Becali nu mai are încredere deloc în Dennis Politic

Gigi Becali a vorbit la finalul partidei şi a spus că nu vede în Dennis Politic o soluţie pentru gruparea bucureşteană, asta chiar şi după ce fotbalistul transferat de la Dinamo a punctat în victoria contra celor de la Csikszereda.

„Politic a fost scos pentru că nu e ce trebuie. (n.r. a dat gol, nu e bine?) Bine, mă. A pierdut toate mingile. Îl ia cineva? Acum de Politic îmi arde mie. Nu mă interesează, am alte probleme acum. Calificarea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Fotbalistul luat de la rivala din Liga 1 a fost scos la pauză în duelul contra celor de la Csikszereda şi înlocuit cu Octavian Popescu.