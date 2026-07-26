Halucinant: ce a spus Gigi Becali după ce Dennis Politic a fost decisiv în Csikszereda – FCSB 0-2

FCSB a reuşit să se impună împotriva celor de la Csikszereda, 2-0, în deplasare, iar al doilea gol al partidei a fost marcat de Dennis Politic, jucător titularizat în confruntarea de la Miercurea Ciuc.
Formaţia bucureşteană este pe primul loc în Liga 1 cu două victorii din două posibile şi un golaveraj excelent, 4 goluri marcate şi 0 primite.
Gigi Becali nu mai are încredere deloc în Dennis Politic
Gigi Becali a vorbit la finalul partidei şi a spus că nu vede în Dennis Politic o soluţie pentru gruparea bucureşteană, asta chiar şi după ce fotbalistul transferat de la Dinamo a punctat în victoria contra celor de la Csikszereda.
„Politic a fost scos pentru că nu e ce trebuie. (n.r. a dat gol, nu e bine?) Bine, mă. A pierdut toate mingile. Îl ia cineva? Acum de Politic îmi arde mie. Nu mă interesează, am alte probleme acum. Calificarea”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.
Fotbalistul luat de la rivala din Liga 1 a fost scos la pauză în duelul contra celor de la Csikszereda şi înlocuit cu Octavian Popescu.
Dennis Politic, criticat şi după eşecul contra celor de la FK Auda
Introdus şi pe finalul partidei din Conference League, contra celor de la FK Auda, pierdută cu 2-3, Dennis Politic a fost luat la ţintă şi atunci de omul de afaceri, asta chiar dacă a evoluat doar în ultimele minute.
„Ce, intra vreodată Dennis Politic? Niciodată (n.r. nu-şi mai pune bază în el). Nu am avut schimbări”, a spus Gigi Becali.
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