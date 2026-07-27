CFR Cluj – FC Voluntari (LIVE SCORE, 18:30). Ardelenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele probabile

CFR Cluj și FC Voluntari se întâlnesc în această seară în Gruia într-un meci contând pentru etapa a doua din Liga 1. Partida pune față în față două formații care n-au câștigat în runda inaugurală și care speră să „spargă gheața”.

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Duelul dintre CFR Cluj și FC Voluntari va avea loc de la ora 18:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

CFR Cluj – FC Voluntari (LIVE SCORE, 18:30)

În prima etapă, CFR a fost învinsă de Oțelul Galați cu scorul de 2-1, într-un meci în care antrenorul Antonio Folha s-a văzut nevoit să folosească o echipă improvizată, deoarece noile transferuri n-au putut fi înregistrate din cauza problemelor clubului. Acum, majoritatea nou-veniților pot juca, însă situația de la clubul „feroviarilor” rămâne în continuare instabilă, dată fiind demisia lui Iuliu Mureșan din postura de președinte, dar și restanțele salariale.

CFR a debutat joi și în cupele europene, unde a remizat în Armenia cu Alashkert în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 1-1.

De cealaltă parte, FC Voluntari a obținut un punct din meciul care a marcat revenirea sa în Liga 1 după doi ani în eșalonul secund. Ilfovenii lui Florin Pîrvu a scos in-extremis un egal din partida cu FC Botoșani, scor 2-2, ultimul gol fiind înscris de de George Merloi în minutul 88.