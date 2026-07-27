CFR Cluj – FC Voluntari (LIVE SCORE, 18:30). Ardelenii caută primele puncte din noul sezon. Echipele probabile

CFR Cluj și FC Voluntari se întâlnesc în această seară în Gruia într-un meci contând pentru etapa a doua din Liga 1. Partida pune față în față două formații care n-au câștigat în runda inaugurală și care speră să „spargă gheața”.
Duelul dintre CFR Cluj și FC Voluntari va avea loc de la ora 18:30 și va fi transmis în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația AntenaSport.
CFR Cluj – FC Voluntari (LIVE SCORE, 18:30)
În prima etapă, CFR a fost învinsă de Oțelul Galați cu scorul de 2-1, într-un meci în care antrenorul Antonio Folha s-a văzut nevoit să folosească o echipă improvizată, deoarece noile transferuri n-au putut fi înregistrate din cauza problemelor clubului. Acum, majoritatea nou-veniților pot juca, însă situația de la clubul „feroviarilor” rămâne în continuare instabilă, dată fiind demisia lui Iuliu Mureșan din postura de președinte, dar și restanțele salariale.
CFR a debutat joi și în cupele europene, unde a remizat în Armenia cu Alashkert în prima manșă din turul 2 preliminar Conference League, scor 1-1.
De cealaltă parte, FC Voluntari a obținut un punct din meciul care a marcat revenirea sa în Liga 1 după doi ani în eșalonul secund. Ilfovenii lui Florin Pîrvu a scos in-extremis un egal din partida cu FC Botoșani, scor 2-2, ultimul gol fiind înscris de de George Merloi în minutul 88.
Ultima meci în care CFR Cluj și FC Voluntari s-au întâlnit pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu a avut loc pe 29 ianuarie 2024. Atunci, ardelenii s-au impus cu 4-1.
Echipele probabile la CFR Cluj – FC Voluntari
CFR Cluj: Vîlceanu – Braun, Abeid, Djokovic, Camora – Muhar, Perianu, Fică – Cordea, Sfait, Korenica;
Antrenor: Antonio Folha;
FC Voluntari: Jurhar – Schieb, R. Crișan, Dumbrăvanu, Șuteu – Mamic, Cvek, I. Gheorghe, Guțea – Babic, M. Roman;
Antrenor: Florin Pîrvu.
- S-a aflat ce bani are de primit Andrei Cordea de la CFR Cluj. A depus memoriu la FRF
- Universitatea Craiova pregătește două transferuri: „I-am ales din 1.500 de jucători”
- Gigi Becali a anunțat cu cât îl vinde pe Dennis Politic. Patronul FCSB iese cu mult pe minus
- FC Argeș a anunțat plecarea lui Jakov Blagaic
- Basarab Panduru l-a făcut praf pe fotbalistul dorit de FCSB: „La fotbal în sală e bun”