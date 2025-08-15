Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național
Video

Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național

De ziua marinei, premierul Ilie Bolojan i-a făcut o surpriză lui Hagi: a trecut pe la academia de la Ovidiu!

 

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național

Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național

Jurnal Antena Sport | Hagi, bun național
Jurnal Antena Sport | La lot comanda

Jurnal Antena Sport | La lot comanda

Jurnal Antena Sport | La lot comanda
AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august

AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 15 august
Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita

Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita

Cum a fost primită campioana FCSB la Priştina, înaintea returului cu Drita
Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat

Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat

Jurnal Antena Sport | Un poliţist a luat la pas muntele Ararat
21:15
VideoJurnal Antena Sport | La lot comanda
21:11
Unirea Slobozia – Metaloglobus 2-1! Ialomițenii, victorie dramatică! Echipa lui Teja a condus până în minutul 84
20:45
VIDEOAdina Diaconu – Mateja Jeger 3-2! Victorie dramatică pentru româncă la Europe Smash
20:41
Dinamo – UTA LIVE TEXT, 21:30. „Câinii”, duel cu trupa lui Adrian Mihalcea. Echipele de start
20:36
Gabi Balint a dat verdictul înaintea „dublei” FCSB – Aberdeen: “Are prima șansă!”
19:49
Un jucător al lui Edi Iordănescu, dorit de AS Roma! Apelul pentru conducere al antrenorului român
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Jucătorul “distrus” de Gigi Becali după ce FCSB a eliminat-o pe Drita din Europa League: “Nu prea a contat” 3 Drita – FCSB 1-3. Campioana, calificare în play-off-ul Europa League, după un meci de vis la Priştina 4 Mirel Rădoi a răbufnit după calificarea dramatică a Universității Craiova: „Dacă cineva m-a luat de prost…” 5 Câţi bani şi-a asigurat FCSB pentru calificarea în play-off-ul Europa League. “Tun financiar” dat de Gigi Becali 6 Gigi Becali și-a făcut planul de transferuri după calificarea în play-off-ul Europa League. Mutare de urgență