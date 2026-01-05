Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1 - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Egiptului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins echipa Beninului cu scorul de 3-1 (0-0, 1-1), la capătul prelungirilor, luni seara, la Agadir, transmit agenţiile internaţionale de presă.
“Faraonii” au marcat primii, prin Marwan Attia (69), dar Jodel Dossou (83), jucător în a cincea ligă franceză, la US Pays du Valois, a egalat şi a trimis meciul în prelungiri, unde echipa antrenată de legendarul Hossam Hassan a făcut diferenţa prin golurile reuşite de Yasser Ibrahim (97) şi de starul Mohamed Salah (120+3).
Egipt, calificare cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Roche de la Petrolul a făcut un meci mare
Fundaşul beninez Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) a fost înlocuit în minutul 106, iar David Kiki (FCSB) a rămas pe banca de rezerve.
Roche, jucător care a avut misiunea de a-l opri pe Mohamed Salah în acest meci, a făcut un meci foarte bun. Fotbalistul celor de la Petrolul Ploieşti a primit cea mai mare notă la Benin, alături de fundaşul dreapta, Ouorou, potrivit flashscore.com.
Doi jucători egipteni, fundaşul Mohamed Hamdy şi atacantul Mahmoud Trezeguet, au ieşit accidentaţi.
Egiptul, deţinătoarea recordului de titluri în CAN (şapte), va juca în sferturile de finală cu învingătoarea dintre Cote d’Ivoire, campioana en titre, şi Burkina Faso, care se vor înfrunta tot luni seara.
