Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1 - Antena Sport

Selecţionata de fotbal a Egiptului s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Africii pe Naţiuni 2025, găzduită de Maroc, după ce a învins echipa Beninului cu scorul de 3-1 (0-0, 1-1), la capătul prelungirilor, luni seara, la Agadir, transmit agenţiile internaţionale de presă.

“Faraonii” au marcat primii, prin Marwan Attia (69), dar Jodel Dossou (83), jucător în a cincea ligă franceză, la US Pays du Valois, a egalat şi a trimis meciul în prelungiri, unde echipa antrenată de legendarul Hossam Hassan a făcut diferenţa prin golurile reuşite de Yasser Ibrahim (97) şi de starul Mohamed Salah (120+3).

Egipt, calificare cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Roche de la Petrolul a făcut un meci mare

Fundaşul beninez Yohan Roche (Petrolul Ploieşti) a fost înlocuit în minutul 106, iar David Kiki (FCSB) a rămas pe banca de rezerve.

Roche, jucător care a avut misiunea de a-l opri pe Mohamed Salah în acest meci, a făcut un meci foarte bun. Fotbalistul celor de la Petrolul Ploieşti a primit cea mai mare notă la Benin, alături de fundaşul dreapta, Ouorou, potrivit flashscore.com.

Doi jucători egipteni, fundaşul Mohamed Hamdy şi atacantul Mahmoud Trezeguet, au ieşit accidentaţi.