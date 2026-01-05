"Am dat ordin!" Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: "E pariul meu! Să fie luat" - Antena Sport

Gigi Becali a avut nevoie de un singur meci pentru a se convinge de calităţile unui jucător de la academia celor de la FCSB. Este vorba despre David Popa, un tânăr de 19 ani, care l-a impresionat pe patronul roş-albaştrilor în meciul din Cupa României cu UTA Arad.
Chiar dacă “Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 3-0, FCSB a evoluat cu echipa a doua, iar mai mulţi tineri au avut şansa de a ieşi în evidenţă. Aşa s-a întâmplat în cazul lui David Popa.
Gigi Becali a fost impresionat de David Popa: “E pariul meu! Am dat ordin să fie luat în cantonament”
După acest meci, singurul în care a fost urmărit de Gigi Becali, tânărul de 18 ani a fost luat de Elias Charalambous şi Mihai Pintilii în cantonamentul din Antalya, alături de echipa de seniori. Asta la “ordinul” patronului, care a fost impresionat de prestaţia de la Arad, în ciuda faptului că cei din staff-ul tehnic nu au fost de acord în primă fază.
Gigi Becali a declarat că apreciază astfel de jucători, fiind impresionat de modul în care acesta controla balonul şi intra în duel cu adversarii. Mai mult, el l-a comparat pe tânărul de 18 ani cu Gică Hagi.
“Pariul meu e David Popa, am dat ordin să fie luat. Doar o dată l-am văzut, în Cupă. Ei au zis că avem alții mai buni, dar după mine, stăpân, el e mai bun. E cu echipa mare. Nu avem mai buni, ăsta e mai bun. Mișcarea lui cu mingea la picior, cum intră cu mingea în adversar, mie-mi plac jucătorii așa. L-am văzut în Cupă, așa juca Hagi, intra cu mingea în adversar. Au zis că sunt doi mai buni, dar bine, mă, îl luați pe ăsta, că după mine e mai bun”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
David Popa a evoluat sezonul acesta la echipa a doua a FCSB-ului, dar şi în UEFA Youth League.
În Turcia, FCSB va avea programat un singur meci amical, pe 9 ianuarie, cu Besiktas. Campioana României urmează să revină în ţară pe 15 ianuarie, înaintea meciului cu FC Argeş, primul duel oficial al FCSB-ului din 2026.
- 50.000 de euro este cota de piaţă a lui David Popa, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
