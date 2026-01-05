Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

Serie A | Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

Viviana Moraru Publicat: 5 ianuarie 2026, 9:10

Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Cristi Chivu a fost descris de italieni în doar câteva cuvinte, după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026. Nerazzurrii au învins-o cu 3-1 pe Bologna şi au revenit pe primul loc în Serie A.

După meci, Cristi Chivu a fost numit de italieni ca fiind un “debutant de top”, ţinând cont că antrenorul român a preluat-o pe Inter după câteva luni petrecute pe banca Parmei. Fostul internaţional a reuşit să-i ducă pe nerazzurri pe primul loc în Serie A, după 17 etape disputate.

Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după Inter – Bologna 3-1: “Debutant de top”

Italienii s-au declarat impresionaţi de forma arătată de Inter, mărturisind că prin victoria cu Bologna, trupa lui Cristi Chivu le-a transmis un mesaj clar rivalelor, anume faptul că rămâne în cursa pentru titlu.

Totodată, jurnaliştii din Peninsulă au subliniat şi faptul că antrenorul român are o strategie excelentă pe banca lui Inter, el apelând la o rotaţie de jucători pentru ca aceştia să rămână în formă maximă.

“Inter a transmis un mesaj clar către rivalii din campionat (n.r. – prin victoria cu Bologna). Echipa lui Chivu e, în mod cert, în lupta pentru Scudetto. Să vă uitați la victoria cu Bologna, dacă vreți încă o dovadă concretă a ambițiilor pe deplin justificate ale nerazzurrilor din acest sezon.

Antrenorul român, un debutant de top, cu doar vreo 12 meciuri de nivel înalt în CV-ul său înainte de a prelua Inter, a demonstrat că n-are nevoie de cuvinte mari, în conferințele sale de presă, pentru a arăta calitatea muncii sale. Chivu păstrează un ton discret, în conferințele de după meciuri, dar începe să le câștige încrederea fanilor prin a obține maximum din lotul actual. Felul în care aplică sistemul de rotație demonstrează că știe când sunt jucătorii săi în cea mai bună formă”, au notat italienii de la tuttomercatoweb.com.

Inter a acumulat 39 de puncte, după succesul cu Bologna. Echipa lui Cristi Chivu ocupă primul loc în Serie A, după 17 meciuri disputate, având un singur punct avans faţă de AC Milan, ocupanta locului secund. În următoarea etapă, nerazzurrii se vor duela cu Parma, meciul urmând să se dispute miercuri, de la ora 21:45.

