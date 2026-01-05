Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026 - Antena Sport

Cristi Chivu a fost descris de italieni în doar câteva cuvinte, după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026. Nerazzurrii au învins-o cu 3-1 pe Bologna şi au revenit pe primul loc în Serie A.

După meci, Cristi Chivu a fost numit de italieni ca fiind un “debutant de top”, ţinând cont că antrenorul român a preluat-o pe Inter după câteva luni petrecute pe banca Parmei. Fostul internaţional a reuşit să-i ducă pe nerazzurri pe primul loc în Serie A, după 17 etape disputate.

Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după Inter – Bologna 3-1: “Debutant de top”

Italienii s-au declarat impresionaţi de forma arătată de Inter, mărturisind că prin victoria cu Bologna, trupa lui Cristi Chivu le-a transmis un mesaj clar rivalelor, anume faptul că rămâne în cursa pentru titlu.

Totodată, jurnaliştii din Peninsulă au subliniat şi faptul că antrenorul român are o strategie excelentă pe banca lui Inter, el apelând la o rotaţie de jucători pentru ca aceştia să rămână în formă maximă.

“Inter a transmis un mesaj clar către rivalii din campionat (n.r. – prin victoria cu Bologna). Echipa lui Chivu e, în mod cert, în lupta pentru Scudetto. Să vă uitați la victoria cu Bologna, dacă vreți încă o dovadă concretă a ambițiilor pe deplin justificate ale nerazzurrilor din acest sezon.