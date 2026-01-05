Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă” - Antena Sport

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că își dorește un nou mijlocaș la echipa sa, pentru a doua parte a sezonului.

FCSB a oficializat un singur transfer în această perioadă de mercato. Campioana l-a prezentat pe Andre Duarte, jucător cu care s-a înțeles încă de luna trecută.

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB

Gigi Becali a transmis că a dat „ordin” la FCSB și le-a transmis celor din staff și lui Mihai Stoica să găsească un mijlocaș. Patronul roș-albaștrilor e dispus să achite o sumă de bani în schimbul transferului dorit.

De asemenea, latifundiarul din Pipera a declarat că își dorește un mijlocaș așa cum era Alexandru Bourceanu, însă este dificil de găsit. Becali a mai dezvăluit că pe lista sa nu se află Joao Lameira, de la Oțelul, jucătorul nefiind pe placul antrenorilor și oficialilor campioanei.

“Ei sunt toţi puşi să găsească un mijlocaş. Stau, caută peste tot. Numai mijlocaş central. Ei caută, ce să fac? Îl sun pe Meme, în continuu se uită la meciuri. Nu, vrea altceva. Eu nu ştiu Lameira. I-am întrebat, îl vreţi pe ăla de la Galaţi? Nu îl vor. Au zis că avem Şut, avem Lixandru. Luăm ceva bun, dăm bani, nu e problemă. De ce să îl luăm pe Lameira? Nici nu îl ştiu deloc.