Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră - Antena Sport

Mario Felgueiras a dezvăluit că Steven Nsimba a avut o ofertă extrem de generoasă atât pentru el cât şi pentru Universitatea Craiova, dar francezul de 29 de ani a refuzat-o.

Managerul sportiv al oltenilor susţine că motivul pentru care atacantul cotat la 800.000 de euro a refuzat plecarea este legat de dorinţa acestuia de a lua titlul cu oltenii. Mai mult, Felgueiras neagă zvonurile conform cărora jucătorul nu ar fi vrut să intre pe teren în meciul cu AEK.

Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba

“Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună.

Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa. Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba!

Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a spus Felgueiras, citat de fanatik.ro.