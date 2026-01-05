Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră

Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră

Dan Roșu Publicat: 5 ianuarie 2026, 16:44

Comentarii
Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră

Steven Nsimba, în tricoul Universităţii Craiova - Sport Pictures

Mario Felgueiras a dezvăluit că Steven Nsimba a avut o ofertă extrem de generoasă atât pentru el cât şi pentru Universitatea Craiova, dar francezul de 29 de ani a refuzat-o.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Managerul sportiv al oltenilor susţine că motivul pentru care atacantul cotat la 800.000 de euro a refuzat plecarea este legat de dorinţa acestuia de a lua titlul cu oltenii. Mai mult, Felgueiras neagă zvonurile conform cărora jucătorul nu ar fi vrut să intre pe teren în meciul cu AEK.

Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba

“Nsimba nu are gânduri de plecare! Pot să vă spun concret că a refuzat o ofertă foarte mare pentru el din China. Inclusiv pentru Universitatea Craiova suma de transfer era foarte bună.

Băiatul vrea să ia titlul la Craiova și abia apoi se va gândi la plecare. Am avut o discuție cu el și a spus ferm că nu vrea să plece de la Ştiinţa. Vreau să lămuresc un lucru legat de Nsimba!

Au apărut nişte zvonuri cum că nu ar fi vrut să intre pe teren la meciul cu AEK Atena. Sunt total neadevărate. Nu a existat vreun refuz din partea jucătorului, nu s-a pus problema nicio secundă problema să nu vrea să intre pe teren”, a spus Felgueiras, citat de fanatik.ro.

Reclamă
Reclamă

Steven Nsimba a adunat 27 de meciuri în toate competiţiile acestui sezon pentru Universitatea Craiova. El a marcat nouă goluri şi şi-a trecut în cont şi trei pase decisive. El a ajuns în Oltenia în vara anului trecut.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va mai prinde Louis Munteanu echipa naţională după transferul la DC United
Loading ... Loading ...
Citește și:
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Observator
Statistic, trăim mai bine decât părinții noștri, dar ce rămâne efectiv în buzunarul unei familii
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
Fanatik.ro
Daniel Pancu, prima reacție după transferul lui Louis Munteanu la DC United! Toate detaliile mutării și salariul de superstar al atacantului în SUA. Update exclusiv
19:40
Interes uriaş creat de revenirea la World Cup! Propunerea inedită a premierului, după ce ţara sa s-a calificat la turneul final
19:02
Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor
18:37
Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri
18:29
Marius Şumudică, prima reacţie după ce a semnat cu Al-Okhdood: “V-am spus mereu! Şumudică se ţine de cuvânt”
18:07
Sergio Perez, discurs dur la adresa Red Bull: “A fi coechipierul lui Verstappen este cel mai prost job din F1”
17:29
Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi”
Vezi toate știrile
1 FotoCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică 2 E oficial! FCSB l-a transferat: “S-a ajuns la un acord” 3 Surpriză de proporţii: Radu Drăguşin, cedat tot în Anglia! Cine face anunţul 4 Matei Ilie pleacă de la CFR Cluj! Va fi coleg cu un alt jucător român. Tun financiar dat de Neluțu Varga 5 Alexandru Tudorie şi-a găsit echipă. Cu cine semnează 6 Rapid, negocieri avansate cu fostul fundaş al FCSB. Gigi Becali l-a pierdut gratis!
Citește și
Cele mai citite
Cine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practicăCine este Cristina Răduț, viitoarea soţie a lui Ștefan Baiaram. Meseria incredibilă pe care o practică
Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”Anunț șoc făcut de nepotul lui Ion Țiriac după tragedia din Crans-Montana: “Odihnește-te în pace, frate!”
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSBPrimul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!