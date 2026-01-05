Închide meniul
Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani

Antena Sport Publicat: 5 ianuarie 2026, 14:43

Ion Ţiriac, în timpul unui eveniment sportiv - Profimedia Images

The Forbes a updatat averile celor mai bogaţi oameni de afaceri din România, iar americanii susţin că Matei Zaharia (42 de ani) şi Ion Stoica (62 de ani), cofondatorii Databricks, au pus un avans considerabil în faţa lui Ion Ţiriac (86 de ani), cei trei fiind pe podium.

Astfel, dacă în 2025, Ion Ţiriac avea o avere de 2.1 miliarde de dolari, la începutul lui 2026, a crescut la 2.3 miliarde de euro, fostul tenisman fiind pe locul 3.

Matei Zaharia şi Ion Stoica, cei mai bogaţi români

În schimb, Matei Zaharia şi Ion Stoica au avut un an 2025 extraordinar, dacă ţinem cont de estimările celor de la The Forbes: averea fiecăruia dintre cei doi a crescut de la 2.5 miliarde de dolari la 3.9 miliarde de dolari.

În topul celor mai bogaţi români mai fac parte Dragoş Pavăl (2.2 miliarde de dolari), Daniel Dineş (1.8 miliarde de dolari) şi Adrian Pavăl (1.5 miliard de dolari).

Ion Stoica și Matei Zaharia şi-au dublat averea într-un an

Ion Stoica și Matei Zaharia şi-au dublat averea într-un an. În 2024, cei doi aveau o avere de 1.2 miliarde de dolari, iar în toamna lui 2025, ei ajunseseră la 2.5 miliarde de dolari.

Ion Stoica și Matei Zaharia sunt co-fondatorii unei companii globale de date, analiză şi inteligenţă artificială, Databricks. Aceştia se află pe locul 1462 printre miliardarii lumii.

Valoarea de piaţă a afacerii celor doi a fost estimată la 62 de miliarde de dolari. Niciunul dintre cei doi afacerişti nu locuieşte în România, Stoica fiind în SUA, în California, iar Zaharia locuind în Canada.

