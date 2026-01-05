Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: "Unul dintre cei mai valoroşi" - Antena Sport

Universitatea Craiova a început campania de transferuri din această iarnă. Liderul din Liga 1 a anunţat că a bătut palma cu Alexandru Iamandache, fotbalistul de 26 de ani al celor de la CS Afumaţi, echipă din liga a doua.

Intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia ilfoveană, Iamandache s-a înţeles cu Universitatea Craiova, urmând ca înţelegerea dintre cele două părţi să înceapă din vară. Cu toate acestea, oltenii au anunţat că au început deja negocierile cu CS Afumaţ, pentru ca Iamandache să se alăture lotului lui Filipe Coelho încă din această iarnă.

“Știința a semnat cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a, Alexandru Iamandache! Contractul său va începe de la data de 1 Iulie 2026 și va îmbrăca “armura” alb-albastră pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă. În acest sezon, a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate.

Bun venit în familia Științei, Alexandru!”, a anunţat Universitatea Craiova, pe contul de Facebook.