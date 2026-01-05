Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: "Unul dintre cei mai valoroşi" - Antena Sport

Universitatea Craiova a început campania de transferuri din această iarnă. Liderul din Liga 1 a anunţat că a bătut palma cu Alexandru Iamandache, fotbalistul de 26 de ani al celor de la CS Afumaţi, echipă din liga a doua.
Intrat în ultimele şase luni de contract cu formaţia ilfoveană, Iamandache s-a înţeles cu Universitatea Craiova, urmând ca înţelegerea dintre cele două părţi să înceapă din vară. Cu toate acestea, oltenii au anunţat că au început deja negocierile cu CS Afumaţ, pentru ca Iamandache să se alăture lotului lui Filipe Coelho încă din această iarnă.
Universitatea Craiova s-a înţeles cu Alexandru Iamandache
“Știința a semnat cu unul dintre cei mai valoroși fotbaliști din Liga a II-a, Alexandru Iamandache! Contractul său va începe de la data de 1 Iulie 2026 și va îmbrăca “armura” alb-albastră pentru 2 ani, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.
Alexandru se află în ultimele 6 luni de contract cu echipa CS Afumați, dar, cu toate acestea, purtăm tratative pentru ca el să facă parte din lotul nostru încă din această iarnă. În acest sezon, a marcat 8 goluri în tricoul ilfovenilor în 17 partide jucate.
Bun venit în familia Științei, Alexandru!”, a anunţat Universitatea Craiova, pe contul de Facebook.
Alexandru Iamandache este golgheterul celor de la CS Afumaţi. După ce problemele medicale i-au dat bătăi de cap sezonul trecut, când a marcat un singur gol în 7 partide, el a ajuns acum la 8 goluri în 17 dueluri din actuala stagiune.
Universitatea Craiova a plecat vineri în Turcia, acolo unde își va desfășura cantonamentul de iarnă. Liderul din Liga 1 va întâlni VfB Stuttgart și Konyaspor în cadrul unor partide amicale.
- 200.000 de euro este cota de piaţă a lui Alexandru Iamandache, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- FC Pucioasa şi SSU Poli Timişoara sunt celelalte echipe pentru care a mai evoluat Alexandru Iamandache în cariera sa
- Surpriză în cantonamentul Universităţii Craiova! Cine şi-a făcut apariţia în Antalya şi reacţia fanilor
- Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră
- Dorinel Munteanu, răspuns direct la întrebarea “Credeţi că vă puteți lupta cu FCSB în play-out?”
- Valentin Ţicu a dezvăluit ce i-a spus Zeljko Kopic, după ce a semnat cu Dinamo: “Le mulţumesc că au crezut în mine”
- Daniel Paraschiv, prezentat oficial la Rapid. Prima reacţie a jucătorului: “Abia aştept să ne vedem în Giuleşti”