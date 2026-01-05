Jurnal Antena Sport | Ianis Zicu vrea un campionat cu 18 echipe - Antena Sport

Emoţii pentru Novak Djokovic înainte de Australian Open 2026! Sârbul s-a retras de la Adelaide

Video Jurnal Antena Sport | Kopic este bun să îşi dea amendă singur

Video Jurnal Antena Sport | Matilda îi calcă pe urme lui Cătălin Smărăndescu

Egipt s-a calificat cu emoţii în sferturi la Cupa Africii! Cea mai mare notă la Benin a primit-o un jucător din Liga 1

“Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat”

“Am dat ordin!” Gigi Becali l-a comparat cu Hagi şi s-a convins: “E pariul meu! Să fie luat”

1

Ofertă uriaşă pentru Universitatea Craiova, pentru Steven Nsimba! Anunţ de ultimă oră

2

UPDATE LIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Cosmin Contra și-a adus jucător de națională

3

Cristi Chivu, descris de italieni în doar trei cuvinte după ce Inter a dat recital în primul meci din 2026

4

Gigi Becali a anunțat un nou transfer la FCSB. „Ordinul” dat în direct: „Dăm bani, nu e problemă”

5

Universitatea Craiova a anunţat primul transfer al anului: “Unul dintre cei mai valoroşi”

6

Cu ce se ocupă românii care l-au surclasat pe Ion Ţiriac în topul ierarhiei miliardarilor anunţat de americani