"Să meargă la puşcărie!" Laszlo Balint a răbufnit: "E de neiertat" - Antena Sport

“Să meargă la puşcărie!” Laszlo Balint a răbufnit: “E de neiertat”

Alex Masgras Publicat: 5 ianuarie 2026, 23:25

Laszlo Balint, în timpul unui meci / Profimedia

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oţelul Galaţi, a avut un discurs dur atunci când a vorbit despre victoria echipei sale cu 4-0 din meciul cu Metaloglobus, din octombrie 2025. La câteva săptămâni după acest meci au apărut suspiciuni, iar FRF a început o anchetă.

Concret, federaţia a început această anchetă după ce au apărut suspiciuni că 4-5 jucători de la Metaloglobus, alături de un membru din staff-ul clubului, ar fi pariat sume mari de bani pe meciurile propriei echipe.

Laszlo Balint, despre jucătorii care truchează meciuri: “E furt calificat! Să meargă la puşcărie”

Printre aceste partide se numără şi cel cu Oţelul Galaţi. Pariul care a atras atenţia a fost cel de aproximativ 10.000 de euro pe două goluri primite de Metaloglobus în prima repriză, lucru care s-a întâmplat.

La câteva luni distanţă, Laszlo Balint a fost întrebat dacă a simţit că este ceva suspect legat de acel meci, dar antrenorul gălăţenilor a recunoscut că s-a concentrat doar pe jocul echipei sale.

Cu toate acestea, el a avut un discurs dur la adresa celor care sunt implicaţi în trucarea meciurilor şi cere pedepse cu închisoarea pentru vinovaţi:

“Nu mi s-a părut nimic suspect, fiindcă m-am concentrat pe evoluția echipei mele, a băieților, fiindcă era un moment important pentru noi. Veneam după o înfrângere cu FCSB, la capătul unui meci în care puteam emite pretenții la un rezultat favorabil prin prisma evoluției bune. De aceea, presiunea era destul de mare pentru a obține trei puncte cu Metaloglobus.

În toată această discuție despre implicarea unor jucători în trucarea de meciuri, cred că lucrurile trebuie corelate neapărat și cu partea juridică în sensul în care să meargă la pușcărie cine se demonstrează că e vinovat. E furt calificat, o greșeală de neiertat, care ar trebui pedepsită pe măsură”, a declarat Laszlo Balint, potrivit gsp.ro.

