"Să meargă la puşcărie!" Laszlo Balint a răbufnit: "E de neiertat" - Antena Sport

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oţelul Galaţi, a avut un discurs dur atunci când a vorbit despre victoria echipei sale cu 4-0 din meciul cu Metaloglobus, din octombrie 2025. La câteva săptămâni după acest meci au apărut suspiciuni, iar FRF a început o anchetă.

Concret, federaţia a început această anchetă după ce au apărut suspiciuni că 4-5 jucători de la Metaloglobus, alături de un membru din staff-ul clubului, ar fi pariat sume mari de bani pe meciurile propriei echipe.

Laszlo Balint, despre jucătorii care truchează meciuri: “E furt calificat! Să meargă la puşcărie”

Printre aceste partide se numără şi cel cu Oţelul Galaţi. Pariul care a atras atenţia a fost cel de aproximativ 10.000 de euro pe două goluri primite de Metaloglobus în prima repriză, lucru care s-a întâmplat.

La câteva luni distanţă, Laszlo Balint a fost întrebat dacă a simţit că este ceva suspect legat de acel meci, dar antrenorul gălăţenilor a recunoscut că s-a concentrat doar pe jocul echipei sale.

Cu toate acestea, el a avut un discurs dur la adresa celor care sunt implicaţi în trucarea meciurilor şi cere pedepse cu închisoarea pentru vinovaţi: