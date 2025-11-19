Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm? - Antena Sport

Home | Jurnal Antena Sport | Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?
Video

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?

Gică Hagi speră ca Lucescu să fie inspirat și să își ia bilete pentru Mondialul din America, acolo unde el a reușit meciuri de poveste în 1994.

Ultimele video adaugate

Jurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești

Jurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești

Jurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești
Jurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende

Jurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende

Jurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende
Jurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini

Jurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini

Jurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini
Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?

Jurnal Antena Sport | Întrebare de baraj: ne calificăm?
Grand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas

Grand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas

Grand Prix, ediţia 34: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea au prefaţat Marele Premiu din Las Vegas
22:02
Gigi Becali s-a trezit cu o sumă uriaşă de la UEFA: “Ne-a dat că suntem băieţi buni! Nu ştiam de la ce”
21:48
Gigi Becali și-a ales naționala favorită pentru barajul de World Cup 2026: „Lucescu a fost om norocos”
21:28
Cristina Neagu, aproape de revenirea la CSM Bucureşti? “Tigroaicele” au bătut palma cu un nou antrenor
21:10
VideoJurnal Antena Sport | Nici ploaia nu i-a alungat pe fanii României din Ploiești
21:07
VideoJurnal Antena Sport | Ladislau Boloni, filmul unei legende
21:04
VideoJurnal Antena Sport | Ion Țiriac și-a mutat colecția de mașini
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVAcuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor 2 Afacerea în care Dan Petrescu a investit averea strânsă din fotbal. Cum a ajuns “Bursucul” la fel de bogat ca Hagi 3 Lotul ales de Mircea Lucescu pentru România – San Marino. Trei jucători, OUT 4 VIDEORomânia – San Marino 7-1. Tricolorii i-au “distrus” pe amatori după ce oaspeţii au deschis scorul 5 UPDATEFlorin Cernat, cale liberă spre FCSB. FC Voluntari a anunţat plecarea sa de la echipă 6 Sabrina Voinea, abuzată verbal de mama ei! Imagini teribile din sala de gimnastică: “Mami, nu mai pot!”