Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București
David Popovici și Pan Zhanle au intrat în febra Mondialului de fotbal la București, unde s-au antrenat împreună. Messi și Ronaldo din bazin au încercat și ei câteva jonglerii cu mingea.
David Popovici și Pan Zhanle au intrat în febra Mondialului de fotbal la București, unde s-au antrenat împreună. Messi și Ronaldo din bazin au încercat și ei câteva jonglerii cu mingea.
Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din BucureștiJurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București
Emoţii pentru Franţa! Kylian Mbappe s-a accidentat şi a părăsit terenul în meciul cu MarocEmoţii pentru Franţa! Kylian Mbappe s-a accidentat şi a părăsit terenul în meciul cu Maroc
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