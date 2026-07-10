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Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București

David Popovici și Pan Zhanle au intrat în febra Mondialului de fotbal la București, unde s-au antrenat împreună. Messi și Ronaldo din bazin au încercat și ei câteva jonglerii cu mingea.

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Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București

Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București

Jurnal Antena Sport | Jocurile Olimpice din București
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