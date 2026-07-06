Jurnal Antena Sport | Mai are un singur vis
La 38 de ani, Nistor nu vrea să se retragă până nu pune mâna pe primul lui trofeu cu U Cluj. Sezonul trecut a ratat la mustață și cupa și campionatul.
La 38 de ani, Nistor nu vrea să se retragă până nu pune mâna pe primul lui trofeu cu U Cluj. Sezonul trecut a ratat la mustață și cupa și campionatul.
Jurnal Antena Sport | Mai are un singur visJurnal Antena Sport | Mai are un singur vis
Jurnal Antena Sport | Banii vorbescJurnal Antena Sport | Banii vorbesc
Jurnal Antena Sport | Brazilia plângeJurnal Antena Sport | Brazilia plânge
Jurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalulJurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalul
Erling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit viralăErling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit virală