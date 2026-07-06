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Jurnal Antena Sport | Mai are un singur vis

La 38 de ani, Nistor nu vrea să se retragă până nu pune mâna pe primul lui trofeu cu U Cluj. Sezonul trecut a ratat la mustață și cupa și campionatul.

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