SUA – Belgia, 03:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii visează la sferturile Mondialului

Meciul SUA – Belgia, din optimile Campionatului Mondial, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY în noaptea de luni spre marţi, de la ora 03:00.

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Meciul se anunţă a fi foarte spectaculos. El a fost precedat de un scandal uriaş, declanşat de amânarea suspendării atacantului american Folarin Balogun (25 de ani). Balogun a văzut cartonaşul roşu în meciul SUA – Bosnia-Herţegovina 2-0. A fost suspendat, iniţial, pentru o etapă şi nu ar fi trebuit să fie pe teren cu Belgia. Suspendarea i-a fost însă amânată şi va putea juca.

SUA – Belgia LIVE VIDEO

Echipele de start:

SUA (3-5-2): Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson – Balogun, Pulisic. Selecţioner: Mauricio Pochettino

Belgia (4-3-3): Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku. Selecţioner: Rudi Garcia