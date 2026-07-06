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SUA – Belgia, 03:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii visează la sferturile Mondialului

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 20:11

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SUA – Belgia, 03:00, LIVE VIDEO (Antena 1 şi AntenaPLAY). Americanii visează la sferturile Mondialului

Folarin Balogun a fost în centrul unui scandal înainte de SUA - Belgia / Getty Images

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Meciul SUA – Belgia, din optimile Campionatului Mondial, e în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY în noaptea de luni spre marţi, de la ora 03:00.

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Meciul se anunţă a fi foarte spectaculos. El a fost precedat de un scandal uriaş, declanşat de amânarea suspendării atacantului american Folarin Balogun (25 de ani). Balogun a văzut cartonaşul roşu în meciul SUA – Bosnia-Herţegovina 2-0. A fost suspendat, iniţial, pentru o etapă şi nu ar fi trebuit să fie pe teren cu Belgia. Suspendarea i-a fost însă amânată şi va putea juca.

SUA – Belgia LIVE VIDEO

Echipele de start:

SUA (3-5-2): Freese – Freeman, Richards, Ream – Dest, McKennie, Adams, Tillman, Robinson – Balogun, Pulisic. Selecţioner: Mauricio Pochettino

Belgia (4-3-3): Courtois – Castagne, Mechele, Theate, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Trossard, De Bruyne, Doku – Lukaku. Selecţioner: Rudi Garcia

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Lotul SUA la Campionatul Mondial 2026

  • Portari: Chris Brady (Chicago Fire), Matt Freese (New York City FC), Matt Turner (New England Revolution)
  • Fundași: Max Arfsten (Columbus Crew), Sergino Dest (PSV), Alex Freeman (Villarreal), Mark McKenzie (Toulouse), Tim Ream (New England Revolution), Chris Richards (Crystal Palace), Antonee Robinson (Fulham), Miles Robinson (FC Cincinnati), Joe Scally (Borussia Monchengladbach), Auston Trusty (Celtic)
  • Mijlocași: Tyler Adams (Bournemouth), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps), Weston McKennie (Juventus), Giovanni Reyna (Borussia Monchengladbach), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Malik Tillman (Bayer Leverkusen)
  • Atacanți: Folarin Balogun (Monaco), Ricardo Pepi (PSV), Christian Pulisic (Milan), Timothy Weah (Marseille), Haji Wright (Coventry City), Alejandro Zendejas (Club America)

Lotul Belgiei la Campionatul Mondial 2026

  • Portari: Thibaut Courtois (Real Madrid), Senne Lammens (Manchester United), Mike Penders (Racing Strasbourg)
  • Fundași: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting Lisabona), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Meunier (Lille), Nathan Ngoy (Lille), Joaquin Seys (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt)
  • Mijlocași: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona)
  • Atacanți: Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Matias Fernandez-Pardo (Lille), Romelu Lukaku (Napoli), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Racing Strasbourg), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal)
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