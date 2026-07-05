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Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi

Sebastian Ujica Publicat: 5 iulie 2026, 8:44

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Oferta uriașă primită de Vozinha după Campionatul Mondial! Ce s-a întâmplat după ce l-a cucerit pe Messi

Vozinha a avut evoluții de excepție la Campionatul Mondial din această vară / Getty Images

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Unul dintre cele mai mari staruri născute la Campionatul Mondial din această vară a fost portarul Insulelor Capului Verde, Vozinha. Prestațiile lui în meciurile cu Spania, Uruguay sau Argentina au atras atenția întregii lumi și a ajuns să aibă 25 de milioane de urmăritori pe Instagram, de la 50.000 câți avea înaintea turneului final.

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Surprinzător poate, dar Vozinha a rămas liber de contract pe perioada turneului final!

Vozinha, lângă Messi?

Contractul lui Vozinha cu Chaves de Portugal, echipa la care a evoluat în ultimii doi ani, a expirat la finalul lunii iunie. Și chiar dacă Vozinha are 40 de ani, portarul vrea să continue cariera. Iar prima ofertă a venit din Major League Soccer, de la Inter Miami!

Conform spaniolilor de la AS, Vozinha ar putea juca alături de Messi, ajutat și de statutul de jucător liber de contract. „Nu există încă un acord, însă interesul este real” scriu jurnaliștii spanioli.

Vestea vine și după ce Vozinha și Leo Messi au conversat pe teren la finalul nebuniei din șaisprezecimile Campionatului Mondial, Argentina 3-2 Insulele Capului Verde, meci în care Vozinha a primit gol de la Messi, însă a reușit să pareze o lovitură liberă a acestuia, precum și la o altă fază când Messi scăpase singur.

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Este Capul Verde cea mai frumoasă poveste de la Cupa Mondială?
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