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Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB, după ce a anunţat aducerea lui Eddy Gnahore

Mihai Alecu Publicat: 6 iulie 2026, 19:36

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Ce spune Gigi Becali despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB, după ce a anunţat aducerea lui Eddy Gnahore

Ce spune Becali despre transferul lui Boateng la FCSB. Foto: Sport Pictures

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Gigi Becali a vorbit despre ultimele noutăţi de la echipa sa şi a anunţat că aducerea lui Eddy Gnahore a fost rezolvată de către FCSB.

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Omul de afaceri a fost întrebat dacă un alt fost jucător de la Dinamo, Kennedy Boateng, este un nume interesant pentru formaţia roş-albastră, iar răspunsul a venit imediat şi a fost clar.

Gigi Becali a vorbit despre transferul lui Kennedy Boateng la FCSB

Becali spune că nu va licita pentru Kennedy Boateng şi nu va face eforturile pe care le-a făcut pentru transferul lui Eddy Gnahore, asta pentru că FCSB are soluţii în compartimentul ofensiv.

“Cu Boateng nu e nimic pentru că nu pot să-i fac toate poftele, am acolo. Aici mă ardea, aveam nevoie de mijlocaş central de un an. Gnahore poate cu Joao Paulo sau cu Arad. Unul din ăştia doi. Cu Politic nu a fost lovitură, mi-au dat ei o lovitură. Au fost mai deştepţi. Mi-a spus MM că e talentat, dar că nu vrea să se antreneze cot la cot cu ceilalţi. Cu Politic mi-au dat ei lovitură în cap. Ei renunţaseră la Gnahore, nu e lovitură. Nu mă interesează să mă concurez cu cineva în privinţa asta.

Vreau să fiu numărul 1 şi vreau să fac ce trebuie să fac pentru asta. Anul ăsta mi-am dat seama că eu mă concurez cu Dinamo şi Rapid. Nici nu m-a afectat că a luat Craiova campionatul. Când au luat ei şi strigau ‘augh, augh, augh’, mamă ce mă enervau. Pot spune că Gnahore e unul dintre cei mai bine plătiţi.

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Am început să ridic nivelul, dar nici nu vreau să arunc banii mei la fotbal. Nu vreau să mă fac însă. Să mă fac de râs acum când am mai mulţi bani decât când aveam şi mă împrumutam nu e bine. Să ţină ei pasul cu mine”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Kennedy Boateng încă nu a semnat cu vreun club după plecarea de la Dinamo

Kennedy Boateng a fost un stâlp al defensivei lui Dinamo în ultimii doi ani, iar fundaşul central a hotărât să nu mai continue la echipă, asta chiar dacă a avut pe masă o propunere cu un salariu de peste 20.000 de euro lunar din partea grupării “câinilor”.

Acesta ar fi pe lista unor formaţii din zona arabă, cât şi din China, iar speculaţiile vorbesc despre un transfer al său într-unul din campionatele de acolo. Totuşi, până acum fostul jucător de la Dinamo nu a semnat cu nimeni,

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