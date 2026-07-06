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Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul”

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 18:17

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Gigi Becali a confirmat transferul: Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Hepta

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Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a confirmat că a aprobat transferul lui Mihai Lixandru (25 de ani) în Arabia Saudită.

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Anterior, şi preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), declara că Lixandru va pleca de la roş-albaştri.

Mihai Lixandru pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “Am dat ok-ul”

“A rămas Arabia Saudită. Eu când fac afaceri, fac afaceri. Când e vorba de câteva sute de mii, lasă să își facă băiatul viața. Era vorba de 600.000 de euro, vreo 300.000 acum și restul peste un an.

O să luăm banii peste doi ani, mergem la FIFA cu arabii. Eu am dat ok-ul. Stăm noi în 300.000? Să plece băiatul și să își facă treaba”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.

Mihai Lixandru este cotat la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A jucat în ultimele 3 sezoane pentru FCSB, fiind transferat la roş-albaştri de la CS Mioveni.

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Sezonul trecut, Lixandru a jucat în 32 de meciuri în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind 2 assist-uri. A jucat într-un meci în Cupa României şi în 9 în Europa League, fără contribuţii decisive la goluri.

Lixandru şi-a început cariera de profesionist în Liga 2, la ACS Viitorul Târgu-Jiu, după care a jucat la Gaz Metan Mediaş, înainte de a se transfera la CS Mioveni.

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