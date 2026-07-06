Gigi Becali a confirmat transferul: “Era vorba de câteva sute de mii, am dat ok-ul”

Patronul FCSB-ului, Gigi Becali (68 de ani), a confirmat că a aprobat transferul lui Mihai Lixandru (25 de ani) în Arabia Saudită.
Anterior, şi preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica (61 de ani), declara că Lixandru va pleca de la roş-albaştri.
Mihai Lixandru pleacă de la FCSB! Gigi Becali: “Am dat ok-ul”
“A rămas Arabia Saudită. Eu când fac afaceri, fac afaceri. Când e vorba de câteva sute de mii, lasă să își facă băiatul viața. Era vorba de 600.000 de euro, vreo 300.000 acum și restul peste un an.
O să luăm banii peste doi ani, mergem la FIFA cu arabii. Eu am dat ok-ul. Stăm noi în 300.000? Să plece băiatul și să își facă treaba”, a declarat Gigi Becali pentru digisport.ro.
Mihai Lixandru este cotat la 900.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. A jucat în ultimele 3 sezoane pentru FCSB, fiind transferat la roş-albaştri de la CS Mioveni.
Sezonul trecut, Lixandru a jucat în 32 de meciuri în campionat, marcând 4 goluri şi reuşind 2 assist-uri. A jucat într-un meci în Cupa României şi în 9 în Europa League, fără contribuţii decisive la goluri.
Lixandru şi-a început cariera de profesionist în Liga 2, la ACS Viitorul Târgu-Jiu, după care a jucat la Gaz Metan Mediaş, înainte de a se transfera la CS Mioveni.
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