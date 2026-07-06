Jurnal Antena Sport | Banii vorbesc
După Gnohere și Gnahore trece la marea trădare. Schimbă aerul de la Dinamo cu cel de la FCSB. Becali a bătut palma cu francezul, care va semna contractul zilele următoare.
După Gnohere și Gnahore trece la marea trădare. Schimbă aerul de la Dinamo cu cel de la FCSB. Becali a bătut palma cu francezul, care va semna contractul zilele următoare.
Jurnal Antena Sport | Banii vorbescJurnal Antena Sport | Banii vorbesc
Jurnal Antena Sport | Brazilia plângeJurnal Antena Sport | Brazilia plânge
Jurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalulJurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalul
Erling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit viralăErling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit virală
Neymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat MondialNeymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat Mondial