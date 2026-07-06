S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica

Gigi Becali şi Mihai Stoica, în timpul unui meci al FCSB-ului/ Hepta

S-a decis! Mihai Stoica a anunţat că Mihai Lixandru se desparte de FCSB, după ce a ajuns la o înţelegere cu un club din zona Golfului.

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Acesta a fost şi motivul pentru care Lixandru nu a fost folosit în amicalul cu Union SG, pierdut de bucureşteni, scor 0-4.

“Lixandru pleacă, are înţelegere. Are o înţelegere cu o echipă din zona Golfului, n-a jucat în acest meci, el a cerut să nu joace, având exemplul Filip.

Aveam un contract pe masă, iar în ultimul joc s-a accidentat, şi-a rupt ligamentele la genunchi, aşa că acum bineînţeles că am ales să nu joace Lixandru” , a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali a cerut 500.000 de euro pentru transferul lui Mihai Lixandru.