S-a decis! Transferul a fost anunţat de Mihai Stoica

S-a decis! Mihai Stoica a anunţat că Mihai Lixandru se desparte de FCSB, după ce a ajuns la o înţelegere cu un club din zona Golfului.
Acesta a fost şi motivul pentru care Lixandru nu a fost folosit în amicalul cu Union SG, pierdut de bucureşteni, scor 0-4.
“Lixandru pleacă, are înţelegere. Are o înţelegere cu o echipă din zona Golfului, n-a jucat în acest meci, el a cerut să nu joace, având exemplul Filip.
Aveam un contract pe masă, iar în ultimul joc s-a accidentat, şi-a rupt ligamentele la genunchi, aşa că acum bineînţeles că am ales să nu joace Lixandru” , a spus Mihai Stoica la Prima Sport.
Gigi Becali a cerut 500.000 de euro pentru transferul lui Mihai Lixandru.
- FCSB, aproape să transfere un titular de la Dinamo. Mihai Stoica: “Cel mai bun închizător din campionat”
- FCSB se desparte de un fotbalist important după eşecul drastic cu Union SG
- O nouă plecare de la Dinamo, înainte de startul sezonului: “I-am spus ’Da’ lui Kopic”
- “Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB
- Fanii FCSB, disperaţi după dezastrul din amicalul cu Union SG: “Ruşine lui Gigi Becali!”