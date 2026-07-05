“Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB

Darius Olaru (28 de ani) a oferit prima reacţie, după ce noua sa echipă, Union St Gilloise, a învins-o cu 4-0 pe FCSB, într-un meci amical disputat în Olanda. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a fost titular la belgieni.

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Darius Olaru a vorbit despre cum s-a integrat la noua echipă, mărturisind că a fost plăcut să-şi revadă foştii colegi. El a subliniat, însă, că prietenia nu a mai existat pe teren, atunci când el a îmbrăcat tricoul celor de la Union St Gilloise.

Darius Olaru, prima reacţie după Union St Gilloise – FCSB 4-0

Darius Olaru a mai transmis că încearcă să se acomodeze la noua echipă, mărturisind că ritmul este mult mai ridicat. Acesta se pregăteşte de noul sezon, în care Union St Gilloise, vicecampioana Belgiei, va evolua şi în preliminariile Champions League.

“A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.

Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi.