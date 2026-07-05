“Nu mai suntem prieteni”. Darius Olaru, prima reacţie după ce noua lui echipă a umilit-o pe FCSB

Darius Olaru (28 de ani) a oferit prima reacţie, după ce noua sa echipă, Union St Gilloise, a învins-o cu 4-0 pe FCSB, într-un meci amical disputat în Olanda. Fostul căpitan al roş-albaştrilor a fost titular la belgieni.
Darius Olaru a vorbit despre cum s-a integrat la noua echipă, mărturisind că a fost plăcut să-şi revadă foştii colegi. El a subliniat, însă, că prietenia nu a mai existat pe teren, atunci când el a îmbrăcat tricoul celor de la Union St Gilloise.
Darius Olaru, prima reacţie după Union St Gilloise – FCSB 4-0
Darius Olaru a mai transmis că încearcă să se acomodeze la noua echipă, mărturisind că ritmul este mult mai ridicat. Acesta se pregăteşte de noul sezon, în care Union St Gilloise, vicecampioana Belgiei, va evolua şi în preliminariile Champions League.
“A fost o întâlnire specială, m-am întâlnit cu foștii colegi, cei cu care am stat atât de mult timp. A fost o revedere frumoasă. Pe teren nu mai suntem prieteni. Încercăm fiecare să dăm totul pentru echipa la care suntem și mă bucur că astăzi am făcut o echipă bună și am reușit să câștigăm.
Pentru mine este prima experiență în afara țării. Colegii m-au primit foarte bine, m-au integrat foarte bine în grupul lor. Mă bucur să fac parte în această echipă. La primul amical am jucat cu o echipă mai slab cotată decât noi.
Încercăm să ne ridicăm nivelul de la meci la meci pentru că vom avea un meci foarte greu. Vom juca în turul 3 preliminar din Champions League, vom avea și Supercupa, deci trebuie să fim pregătiți.
Ritmul este cu siguranță mai ridicat aici, simt asta, dar încet, încet mă acomodez și mă ridic la ritmul și intensitatea de aici”, a declarat Darius Olaru, conform sport.ro.
Union St Gilloise – FCSB 4-0
FCSB a pierdut duminică, în Olanda, scor 0-4, primul meci amical din noul sezon, în faţa formaţiei belgiene Union St Gilloise, echipa la care a fost transferat Darius Olaru.
Bucureştenii au fost dominaţi clar în prima parte a meciului de la Nijlen, vicecampioana Belgiei având posesie 74%. Mateo Biondic a deschis scorul în minutul 31, iar Raul Florucz – jucătorul cu origini româneşti l-a majorat în minutul 45. Nici în repriza secundă lucrurile nu au mers mai bine şi belgienii au închis tabela în minutele 86 şi 88 cu golurile lui Sylla şi Fuseini, iar Union St Gilloise – FCSB s-a terminat 4-0.
Antrenorul Marius Baciu a început meciul cu formula Târnovanu – Dawa, M. Popescu, A. Duarte – Labonne, Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu, Pădurariu – Bîrligea, Politic.
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