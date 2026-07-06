Jurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalul
Brazilienii și norvegienii s-au duelul și în inima Bucureștiului. Brazilienii au dominat în piața Antena World Cup, dar la final, tot vikingii au pornit sărbătoarea.
Brazilienii și norvegienii s-au duelul și în inima Bucureștiului. Brazilienii au dominat în piața Antena World Cup, dar la final, tot vikingii au pornit sărbătoarea.
Jurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalulJurnal Antena Sport | Vikingii le-au stricat carnavalul
Erling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit viralăErling Haaland a trecut la cârmă! Bucuria norvegienilor, după eliminarea Braziliei, a devenit virală
Neymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat MondialNeymar a plâns în hohote pe teren după ultimul său meci la un Campionat Mondial
Ce moment! Lăsat de Vinicius să execute penalty-ul în Brazilia - Norvegia, Bruno Guimaraes a ratatCe moment! Lăsat de Vinicius să execute penalty-ul în Brazilia - Norvegia, Bruno Guimaraes a ratat
Fanii din Piaţa World Cup, pregătiţi pentru încă o seară magică de MondialFanii din Piaţa World Cup, pregătiţi pentru încă o seară magică de Mondial