“Am primit un apel de la Donald Trump” Prima reacţie a lui Gianni Infantino după scandalul de la Cupa Mondială!

Donald Trump şi Gianni Infantino, la un eveniment / Profimedia Images

Preşedintele FIFA, Gianni Infantino (59 de ani), a oferit o primă reacţie după scandalul generat de amânarea suspendării de o etapă pentru atacantul american Folarin Balogun (25 de ani).

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Balogun a fost eliminat în meciul SUA – Bosnia-Herţegovina 2-0, partidă în care deschisese scorul, şi urma să fie suspendat la meciul SUA – Belgia, care se joacă în noaptea de luni spre marţi, de la 03:00, şi va fi transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Prima reacţie a lui Gianni Infantino după scandalul de la Cupa Mondială!

Balogun va putea juca, după decizia FIFA. El are 3 goluri la acest Mondial, două în meciul cu Paraguay şi unul cu Bosnia-Herţegovina.

„Am văzut comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA.

Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA și decid cazurile pe baza regulamentelor aplicabile și a faptelor specifice fiecărui caz. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar acest lucru trebuie respectat întotdeauna.