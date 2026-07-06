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“Am primit un apel de la Donald Trump” Prima reacţie a lui Gianni Infantino după scandalul de la Cupa Mondială!

Bogdan Stănescu Publicat: 6 iulie 2026, 19:54

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Am primit un apel de la Donald Trump Prima reacţie a lui Gianni Infantino după scandalul de la Cupa Mondială!

Donald Trump şi Gianni Infantino, la un eveniment / Profimedia Images

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Preşedintele FIFA, Gianni Infantino (59 de ani), a oferit o primă reacţie după scandalul generat de amânarea suspendării de o etapă pentru atacantul american Folarin Balogun (25 de ani).

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Balogun a fost eliminat în meciul SUA – Bosnia-Herţegovina 2-0, partidă în care deschisese scorul, şi urma să fie suspendat la meciul SUA – Belgia, care se joacă în noaptea de luni spre marţi, de la 03:00, şi va fi transmis în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Prima reacţie a lui Gianni Infantino după scandalul de la Cupa Mondială!

Balogun va putea juca, după decizia FIFA. El are 3 goluri la acest Mondial, două în meciul cu Paraguay şi unul cu Bosnia-Herţegovina.

Am văzut comentariile publice referitoare la decizia Comisiei de Disciplină independente a FIFA privind suspendarea lui Folarin Balogun și aș dori să reafirm un principiu fundamental al guvernanței FIFA.

Organele judiciare ale FIFA sunt independente. Acestea funcționează în mod autonom, aplică Codul Disciplinar al FIFA și decid cazurile pe baza regulamentelor aplicabile și a faptelor specifice fiecărui caz. Independența lor este esențială pentru credibilitatea și integritatea fotbalului, iar acest lucru trebuie respectat întotdeauna.

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“Discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite”

Da, discut în mod regulat cu președintele Statelor Unite despre aspecte legate de Cupa Mondială FIFA și, în această situație, am primit un apel din partea președintelui Donald Trump, la fel cum primesc apeluri de la șefi de stat, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai fotbalului și directori din mediul de afaceri din întreaga lume pe numeroase subiecte diferite.

În timpul conversației noastre, am explicat că exista un proces juridic în desfășurare în cadrul organelor judiciare independente ale FIFA și că acest caz urma să fie decis, la momentul potrivit, de organismele competente. Așa funcționează sistemul FIFA și acesta este un principiu pe care îl voi susține întotdeauna.

Citesc deciziile Comisiei de Disciplină a FIFA atunci când sunt emise. Uneori sunt surprins de ele. Uneori sunt de acord cu ele, iar alteori nu sunt de acord.

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Ceea ce fac întotdeauna, însă, este să respect aceste decizii și autonomia organismelor care le iau. Dacă, la nivel personal, ne place sau nu o decizie este irelevant. Respectul pentru instituțiile independente și pentru statul de drept este cel care protejează, în permanență, integritatea competițiilor noastre și credibilitatea FIFA”, a transmis preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-un comunicat.

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