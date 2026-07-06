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Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială

Andrei Nicolae Publicat: 6 iulie 2026, 3:29

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Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială

Carlo Ancelotti, la Cupa Mondială / Profimedia

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Carlo Ancelotti a decis să nu acorde un interviu la zona mixtă după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială.

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Legendarul tehnician italian a decis să îl trimită la “flash-uri” pe fiul său, Davide, care este unul dintre secunzii săi de pe banca “Selecao”.

Ancelotti nu a dat declarații imediat după eliminarea Braziliei

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială din faza optimilor, după ce a fost învinsă de Norvegia cu scorul de 2-1. Erling Haaland a fost “călăul” sud-americanilor, marcând două goluri, în timp ce pentru echipa lui Carlo Ancelotti a punctat Neymar, care după meci și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă.

Imediat după meci, cele două echipe ar fi trebuit să își trimită la flash-interviuri antrenorul și un jucător, însă din tabăra Braziliei a venit o surpriză. Carlo Ancelotti nu a venit în fața jurnaliștilor la zona mixtă și l-a trimis pe unul dintre secunzii săi, respectiv chiar pe fiul său, Davide Ancelotti, care o va prelua pe Lille din iulie 2026.

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Printre declarațiile antrenorului de 36 de ani s-a regăsit și una legată de penalty-ul ratat de Bruno Guimaraes. Davide Ancelotti a dezvăluit că mijlocașul lui Newcastle era de dinainte de meci desemnat să execute lovituri de la 11 metri:

Să ratezi un penalty se poate întâmpla. Astăzi, s-a întâmplat“.

Carlo Ancelotti a vorbit totuși la conferința de presă

În cadrul acesteia, Don Carlo a anunțat că nu va părăsi selecționata braziliană. Iată declarațiile selecționerului:

Craterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparațiiCraterul care nu mai dispare de pe A10. Șoseaua s-a stricat din nou în același punct, după două reparații
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Trebuie să continuăm să muncim, să ne îmbunătățim și să găsim noi idei. Cred că această înfrângere nu reprezintă un final, reprezintă începutul unui nou ciclu“, a spus Carlo Ancelotti, citat de Fabrizio Romano.

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