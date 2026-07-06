Surprinzător! Ce a făcut Carlo Ancelotti după ce Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială

Carlo Ancelotti a decis să nu acorde un interviu la zona mixtă după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială.

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Legendarul tehnician italian a decis să îl trimită la “flash-uri” pe fiul său, Davide, care este unul dintre secunzii săi de pe banca “Selecao”.

Ancelotti nu a dat declarații imediat după eliminarea Braziliei

Brazilia a fost eliminată de la Cupa Mondială din faza optimilor, după ce a fost învinsă de Norvegia cu scorul de 2-1. Erling Haaland a fost “călăul” sud-americanilor, marcând două goluri, în timp ce pentru echipa lui Carlo Ancelotti a punctat Neymar, care după meci și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă.

Imediat după meci, cele două echipe ar fi trebuit să își trimită la flash-interviuri antrenorul și un jucător, însă din tabăra Braziliei a venit o surpriză. Carlo Ancelotti nu a venit în fața jurnaliștilor la zona mixtă și l-a trimis pe unul dintre secunzii săi, respectiv chiar pe fiul său, Davide Ancelotti, care o va prelua pe Lille din iulie 2026.

🚨🇧🇷 𝗡𝗘𝗪: Carlo Ancelotti didn’t appear in mixed zone to talk after the game as he was supposed to… He went directly to the DRESSING ROOM after the defeat.

His son Davide Ancelotti is in mixed zone instead of Carlo Ancelotti. pic.twitter.com/6EG36Fi3Hz

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 5, 2026