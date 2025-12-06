Inter - Como, LIVE SCORE (19:00). Echipa lui Cristi Chivu poate reveni pe primul loc în Serie A - Antena Sport

Inter – Como, duelul din etapa a 14-a din Serie A, va fi în format live score pe as.ro și în aplicația AntenaSport de la ora 19:00. Cu o victorie, echipa lui Cristi Chivu poate reveni provizoriu pe primul loc.
Inter are 27 de puncte, după 13 meciuri jucate, fiind la egalitate cu AS Roma și la un singur punct distanță de primele două clasate, AC Milan și Napoli.
Inter – Como, LIVE SCORE (19:00)
Inter poate obține a treia victorie consecutivă în toate competițiile. Nerazzurrii au învins-o pe Pisa în ultima etapă, scor 2-0, iar la mijlocul săptămânii au dat recital în Cupa Italiei cu Venezia, scor 5-1.
Como este surpriza campionatului din Italia. Echipa antrenată de Cesc Fabregas ocupă locul cinci, cu 24 de puncte, după 13 meciuri jucate.
Como a suferit un singur eșec în acest sezon de Serie A, 0-1 cu Bologna, în deplasare, în etapa a doua. În ultimele două runde, trupa lui Fabregas le-a învins pe Sassuolo (2-0) și pe Torino (5-1).
Echipele probabile:
- Inter: Sommer – Akanji, Acerbi, Bastoni – Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco – Thuram, Martinez
- Como: Butez – Smolcic, Ramon, Carlos, Valle – Perrone, Da Cunha – Addai, Paz, Rodriguez – Douvikas
