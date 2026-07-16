E oficial! Transfer pe axa Genoa-Rapid. Cine este uriașul care a venit cu Dan Șucu la București

UPDATE. Rapid a anunţat oficial transferul lui Alin Kumer Celik.

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„FC Rapid își întărește defensiva prin transferul fundașului central Alin Kumer Celik. În vârstă de 19 ani, internaționalul sloven de tineret sosește sub formă de împrumut de la Genoa CFC, după ce a evoluat la nivel juvenil pentru NK Maribor și NS Mura.

Bine ai venit în familia Rapid, Alin!”, este anunţul oficial făcut de giuleşteni.



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(ştirea iniţială)

Daniel Pancu încă așteaptă întăriri înaintea de începerea noului sezon de Liga 1. Dan Șucu a fost plecat alături de Marius Bilașco în Italia, iar finanțatorul din Giulești nu s-a întors singur.