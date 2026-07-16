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E oficial! Transfer pe axa Genoa-Rapid. Cine este uriașul care a venit cu Dan Șucu la București

Daniel Işvanca Publicat: 16 iulie 2026, 20:01

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E oficial! Transfer pe axa Genoa-Rapid. Cine este uriașul care a venit cu Dan Șucu la București

Dan Șucu / Sportpictures

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UPDATE. Rapid a anunţat oficial transferul lui Alin Kumer Celik.

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„FC Rapid își întărește defensiva prin transferul fundașului central Alin Kumer Celik. În vârstă de 19 ani, internaționalul sloven de tineret sosește sub formă de împrumut de la Genoa CFC, după ce a evoluat la nivel juvenil pentru NK Maribor și NS Mura.
Bine ai venit în familia Rapid, Alin!”, este anunţul oficial făcut de giuleşteni.


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(ştirea iniţială)

Daniel Pancu încă așteaptă întăriri înaintea de începerea noului sezon de Liga 1. Dan Șucu a fost plecat alături de Marius Bilașco în Italia, iar finanțatorul din Giulești nu s-a întors singur.

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Un stoper de 1,94 metri legitimat la Genoa a fost surprins la București alături de patronul formației alb-vișinii. Are 19 ani și o cotă de piață de 200.000 de euro.

Dan Șucu s-a întors la București cu un jucător de la Genoa

Dan Șucu a fost plecat câteva zile în Italia, acolo unde a petrecut timp la antrenamentele celor de la Genoa. Revenit la București, finanțatorul a adus un jucător care ar urma să fie transferat la Rapid.

Digi Sport anunță că Alin Kumer Celik este cel care a fost surprins pe aeroport alături de finanțatorul alb-vișiniu. Stoperul are 1,94 metri și este o prezență constantă la naționala sub 19 ani a Sloveniei.

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Cu o cotă de piață de 200.000 de euro, Celik are 30 de meciuri jucate pentru formația sub 20 de ani a „grifonilor”, pentru care a și înscris o dată.

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