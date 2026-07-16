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FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul

Alex Ioniță Publicat: 16 iulie 2026, 20:17

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FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul

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FCSB are un nou număr 7! Oficialii fostei campioane au anunțat deja Liga Profesionistă de Fotbal, în legătură cu această schimbare.

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Concret, un jucător din lotul antrenat de Marius Baciu a decis să își schimbe numărul în noua stagiune de Liga 1. Informația a fost făcută publică de către oficialii LPF.

Octavian Popescu este noul număr 7 de la FCSB

FCSB a transmis lista numerelor pe care jucătorii săi le vor purta în noul sezon de Liga 1. Octavian Popescu este cel care a renunțat la numărul 37. El va purta numărul 7 în noua stagiune.

Ce numere vor purta jucătorii de la FCSB, potrivit LPF:

1 – Rareș Andrei
2 – Valentin Crețu
3 – Andre Duarte
4 – Ricardo Pădurariu
5 – Joyskim Dawa
6 – Andrei Dăncuș
7 – Octavian Popescu
8 – Eddy Gnahore
9 – Daniel Bîrligea
10 – Florin Tănase
11 – David Miculescu
13 – Matei Popa
15 – Ofri Arad
16 – Mihai Lixandru
17 – Mihai Popescu
18 – Joao Paulo
19 – David Avram
20 – Dennis Politic
22 – Mihai Toma
30 – Siyabonga Ngezana
31 – Juri Cisotti
32 – Ștefan Târnovanu
33 – Risto Radunovic
34 – Mihai Udrea
90 – Alexandru Stoian
97 – Ronny Labonne
98 – David Popa

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FCSB va debuta în noul sezon de Liga 1 vineri, de la ora 21:30. Cu FC Argeș se va duela echipa lui Marius Baciu, în prima etapă a noului sezon.

Decizie importantă la FCSB! Anunţul antrenorului Marius Baciu

Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), a anunţat că astăzi se va decide cine va fi căpitanul roş-albaştrilor în sezonul următor.

Căpitanul FCSB-ului a fost, până la transferul la Union Saint-Gilloise, Darius Olaru (28 de ani). Olaru a jucat 6 ani şi jumătate la FCSB, Becali transferându-l la roş-albaştri, de la Gaz Metan, la începutul lui 2020, în schimbul a 600.000 de euro. L-a vândut la vicecampioana Belgiei pentru 3 milioane de euro.

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„Căpitanul se va stabili în cursul zilei de azi (n.r.: 16 iulie 2026). Mă interesează grupul. Nu am avut timp. E clar că unul dintre ei va fi căpitan: Tănase, Cisotti, Risto. Vedem”, a declarat Marius Baciu la conferinţa de presă de dinainte de meciul FCSB-ului cu FC Argeş.

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