FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul

FCSB are un nou număr 7! Oficialii fostei campioane au anunțat deja Liga Profesionistă de Fotbal, în legătură cu această schimbare.

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Concret, un jucător din lotul antrenat de Marius Baciu a decis să își schimbe numărul în noua stagiune de Liga 1. Informația a fost făcută publică de către oficialii LPF.

Octavian Popescu este noul număr 7 de la FCSB

FCSB a transmis lista numerelor pe care jucătorii săi le vor purta în noul sezon de Liga 1. Octavian Popescu este cel care a renunțat la numărul 37. El va purta numărul 7 în noua stagiune.

Ce numere vor purta jucătorii de la FCSB, potrivit LPF:

1 – Rareș Andrei

2 – Valentin Crețu

3 – Andre Duarte

4 – Ricardo Pădurariu

5 – Joyskim Dawa

6 – Andrei Dăncuș

7 – Octavian Popescu

8 – Eddy Gnahore

9 – Daniel Bîrligea

10 – Florin Tănase

11 – David Miculescu

13 – Matei Popa

15 – Ofri Arad

16 – Mihai Lixandru

17 – Mihai Popescu

18 – Joao Paulo

19 – David Avram

20 – Dennis Politic

22 – Mihai Toma

30 – Siyabonga Ngezana

31 – Juri Cisotti

32 – Ștefan Târnovanu

33 – Risto Radunovic

34 – Mihai Udrea

90 – Alexandru Stoian

97 – Ronny Labonne

98 – David Popa