FCSB are un nou număr 7! LPF a făcut anunțul

FCSB are un nou număr 7! Oficialii fostei campioane au anunțat deja Liga Profesionistă de Fotbal, în legătură cu această schimbare.
Concret, un jucător din lotul antrenat de Marius Baciu a decis să își schimbe numărul în noua stagiune de Liga 1. Informația a fost făcută publică de către oficialii LPF.
Octavian Popescu este noul număr 7 de la FCSB
FCSB a transmis lista numerelor pe care jucătorii săi le vor purta în noul sezon de Liga 1. Octavian Popescu este cel care a renunțat la numărul 37. El va purta numărul 7 în noua stagiune.
Ce numere vor purta jucătorii de la FCSB, potrivit LPF:
1 – Rareș Andrei
2 – Valentin Crețu
3 – Andre Duarte
4 – Ricardo Pădurariu
5 – Joyskim Dawa
6 – Andrei Dăncuș
7 – Octavian Popescu
8 – Eddy Gnahore
9 – Daniel Bîrligea
10 – Florin Tănase
11 – David Miculescu
13 – Matei Popa
15 – Ofri Arad
16 – Mihai Lixandru
17 – Mihai Popescu
18 – Joao Paulo
19 – David Avram
20 – Dennis Politic
22 – Mihai Toma
30 – Siyabonga Ngezana
31 – Juri Cisotti
32 – Ștefan Târnovanu
33 – Risto Radunovic
34 – Mihai Udrea
90 – Alexandru Stoian
97 – Ronny Labonne
98 – David Popa
FCSB va debuta în noul sezon de Liga 1 vineri, de la ora 21:30. Cu FC Argeș se va duela echipa lui Marius Baciu, în prima etapă a noului sezon.
Decizie importantă la FCSB! Anunţul antrenorului Marius Baciu
Antrenorul FCSB-ului, Marius Baciu (51 de ani), a anunţat că astăzi se va decide cine va fi căpitanul roş-albaştrilor în sezonul următor.
Căpitanul FCSB-ului a fost, până la transferul la Union Saint-Gilloise, Darius Olaru (28 de ani). Olaru a jucat 6 ani şi jumătate la FCSB, Becali transferându-l la roş-albaştri, de la Gaz Metan, la începutul lui 2020, în schimbul a 600.000 de euro. L-a vândut la vicecampioana Belgiei pentru 3 milioane de euro.
„Căpitanul se va stabili în cursul zilei de azi (n.r.: 16 iulie 2026). Mă interesează grupul. Nu am avut timp. E clar că unul dintre ei va fi căpitan: Tănase, Cisotti, Risto. Vedem”, a declarat Marius Baciu la conferinţa de presă de dinainte de meciul FCSB-ului cu FC Argeş.
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