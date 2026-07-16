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Tot ce trebuie să știi înainte de startul noului sezon de Liga 1. Cele mai importante schimbări de arbitraj

Alex Ioniță Publicat: 16 iulie 2026, 20:02

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Tot ce trebuie să știi înainte de startul noului sezon de Liga 1. Cele mai importante schimbări de arbitraj

Sportpictures

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Noul sezon de Liga 1 va începe vineri, cu partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani, programată vineri, de la 18:30. În aceeași zi se va disputa și duelul dintre FCSB și FC Argeș, de la ora 21:30.

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În continuarea acestui material vă prezentăm și care sunt cele mai importante schimbări de arbitraj din noua stagiune. Șefia CCA va implementa anumite reguli de la Cupa Mondială și în campionatul intern.

Începe noul sezon de Liga 1. Tot ce trebuie să știi

Schimbările de arbitraj:

Iată care sunt cele mai importante schimbări de arbitraj care vor fi implementate în noul sezon al Ligii 1:

– Jucătorii vor avea la dispoziție 10 secunde pentru a ieși de pe teren, în momentul în care sunt înlocuiți. În caz contrar, jucătorul care urmează să intre pe gazon va avea de așteptat pe margine un minut (timp efectiv de joc). În cazul schimbărilor multiple, numărătoarea va începe din momentul în care arbitrul de rezervă semnalizează, pe tabelă, ultima schimbare.

– Din acest sezon, arbitrul va discuta, atunci când este vorba despre faze controversate, doar cu jucătorii implicați. În celelalte cazuri se aplică regulamentul din prezent, în care este specificat că centralul va discuta doar cu căpitanii de echipă. Căpitanilor le revine și responsabilitatea de a-și calma colegii, pentru a evita momentele tensionate și protestele.

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*Dacă banderola de căpitan este purtată de portar, un alt coechipier va fi desemnat pentru a purta dialogul cu centralul. În regulamentul FRF, acesta poartă numele de „vicecăpitan”.

– CCA le-a recomandat arbitrilor să sancționeze jucătorii care vin agresiv, de la distanță, pentru a cere explicații după fazele controversate.

– În noua stagiune se va schimba și modalitatea în care sunt tratați jucătorii care acuză accidentări, pe teren. În primă fază, arbitrul va întreba fotbalistul în cauză dacă are nevoie sau nu de îngrijiri medicale. În cazul în care este solicitată intervenția staff-ului medical, acesta va intra pe gazon, pentru a acorda îngrijiri, însă după aceste momente jucătorul va fi obligat să părăsească terenul pentru un minut. Dacă nu se va solicita intervenția medicilor, jucătorul nu va fi obligat să mai părăsească terenul.

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Excepții se aplică dacă: Accidentarea a fost produsă la nivelul capului sau dacă jucătorul a fost accidentat în urma unei abateri agresive, de natură fizică, pentru care adversarul a fost avertizat sau eliminat.

– Potrivit noilor reglementări, un arbitru nu este obligat să oprească jocul dacă un jucător de câmp acuză crampe.

În ce situații va interveni VAR-ul?

De asemenea, Comisia Centrală a Arbitrilor a venit cu precizări și despre momentele în care arbitrajul video poate interveni, pentru a corecta eventualele decizii eronate luate de către central:

– La acordarea unui al doilea cartonaș galben în mod greșit

– La acordarea unui cartonaș roșu sau galben către un jucător, în situațiile în care abaterea a fost comisă de un alt jucător

– La o lovitură de colț acordată eronat. Aceasta poate fi schimbată imediat, fără a întârzia reluarea jocului.

Cum arată programul primei etape a noului sezon de Liga 1?

Vineri, 17 iulie:

FC Voluntari – FC Botoșani (18:30)
FCSB – FC Argeș (21:30)

Sâmbătă, 18 iulie:

Oțelul – CFR Cluj (18:30)
Universitatea Craiova – UTA (21:15)

Duminică, 19 iulie:

U Cluj – Farul (17:00)
Petrolul – Dinamo (19:30)

Luni, 20 iulie:

Corvinul – Csikszereda (18:30)
Rapid – Sepsi (21:30)

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