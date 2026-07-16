Tot ce trebuie să știi înainte de startul noului sezon de Liga 1. Cele mai importante schimbări de arbitraj

Noul sezon de Liga 1 va începe vineri, cu partida dintre FC Voluntari și FC Botoșani, programată vineri, de la 18:30. În aceeași zi se va disputa și duelul dintre FCSB și FC Argeș, de la ora 21:30.

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În continuarea acestui material vă prezentăm și care sunt cele mai importante schimbări de arbitraj din noua stagiune. Șefia CCA va implementa anumite reguli de la Cupa Mondială și în campionatul intern.

Începe noul sezon de Liga 1. Tot ce trebuie să știi

Schimbările de arbitraj:

Iată care sunt cele mai importante schimbări de arbitraj care vor fi implementate în noul sezon al Ligii 1:

– Jucătorii vor avea la dispoziție 10 secunde pentru a ieși de pe teren, în momentul în care sunt înlocuiți. În caz contrar, jucătorul care urmează să intre pe gazon va avea de așteptat pe margine un minut (timp efectiv de joc). În cazul schimbărilor multiple, numărătoarea va începe din momentul în care arbitrul de rezervă semnalizează, pe tabelă, ultima schimbare.

– Din acest sezon, arbitrul va discuta, atunci când este vorba despre faze controversate, doar cu jucătorii implicați. În celelalte cazuri se aplică regulamentul din prezent, în care este specificat că centralul va discuta doar cu căpitanii de echipă. Căpitanilor le revine și responsabilitatea de a-și calma colegii, pentru a evita momentele tensionate și protestele.