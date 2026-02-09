Jurnal Antena Sport | O cursă fără rival - Antena Sport

Închide meniul
E oficial! Burleanu e gata să câștige și al patrulea mandat ca președinte la federație. “Postul de președinte nu mai e atât de râvnit“, spune Burleanu. N-a auzit să aibă vreun contracandidat.

Vezi toate știrile