Jurnal Antena Sport | O cursă fără rival - Antena Sport

Scene halucinante după Dinamo – Craiova! Istvan Kovacs, lovit de un obiect. Baiaram a scuipat un fan!

Verdictul lui Zeljko Kopic, după ce Dinamo a remizat cu Universitatea Craiova: “Planul nostru ăsta e”

Prima reacţie a lui Ştefan Baiaram după ce a scuipat un fan: “Nu regret nimic”

România, rezultate modeste la sărituri cu schiurile pe trambulina normală la Jocurile Olimpice de Iarnă

“Aveți ceva cu antrenorii, cu jucătorii” Filipe Coelho s-a revoltat după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1!

Fotbalistul remarcat de Ilie Dumitrescu după Dinamo – Universitatea Craiova: “Cerebral”. Ce a zis de derby

1

“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie

2

“Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi

3

FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat

4

Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat

5

Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu”

6

Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj