Sfatul fostului portar al naţionalei pentru Ştefan Târnovanu, după ce acesta a cerut să plece de la FCSB!

Bogdan Stănescu Publicat: 16 mai 2026, 9:19

Ştefan Târnovanu la un meci / Sport Pictures

Costel Pantilimon (39 de ani) consideră că un eventual transfer în străinătate ar rezolva problema lui Ştefan Târnovanu (26 de ani), care a fost trecut pe banca de rezerve de Gigi Becali (67 de ani).

Pantilimon l-a sfătuit pe Târnovanu, în primul rând, să nu cedeze din punct de vedere mental. El a fost înlocuit cu Matei Popa (19 ani), pentru ca FCSB să rezolve astfel problema regulii U21.

Îl sfătuiesc, în primul rând, să nu cedeze mental, e cel mai important. Să aibă în continuare grijă de starea lui, să se pregătească la fel de bine cum a făcut-o și până acum. Dacă se vor ivi posibilități să meargă unde este mai apreciat și se poate expune, cred că ar fi bine.

În momentul de față, eu îl identific cu FCSB. Îl văd unul din oamenii importanți ai clubului cel puțin din ultimii trei, patru ani. Acum, el știe mai departe ce îi va rezerva viitorul. Dacă vorbim de un transfer sau de continuitate la FCSB, depinde foarte mult de anturajul lui și ce se va întâmpla în club”, a declarat Costel Pantilimon în cadrul unui eveniment.

Costel Pantilimon a apărat poarta naţionalei României în 27 de partide. A evoluat, printre altele, la Poli Timişoara, Manchester City, Sunderland, Watford, Deportivo La Coruna sau Nottingham Forest.

Ştefan Târnovanu este cotat la 3.8 milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. După ce a fost scos din poartă de Gigi Becali, Târnovanu i-a transmis patronului FCSB-ului că vrea să plece de la roş-albaştri. El mai are contract cu FCSB până în vara lui 2028.

